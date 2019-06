Trump quiere frenar la migración pero sin dinero

THE NEW YORK TIMES 04/06/2019 04:26 p.m.

El pasado 30 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una medida arancelaria en contra de México, en caso de no disminuir el flujo migratorio que ingresa a EU; ese mismo día, Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, salía de Guatemala, tras prometer "todo su respaldo" a los líderes de dicho país centroamericano, así como de El Salvador y Honduras.

En un viaje cuya finalidad fue deportar a habitantes guatemaltecos que se encontraban en Estados Unidos, McAleenan prometió ver la forma de restaurar la ayuda financiera que recibían del país norteamericano, mismo que el gobierno de Donald Trump recortó este año.

También, el funcionario estadounidense firmó un acuerdo de dos años de vigencia, en el que se comprometía a enviar cerca de ochenta agentes de Seguridad Nacional a Guatemala, ello con el fin de brindar capacitación a las autoridades locales respecto al enfrentamiento de grupos delictivos dedicados al tráfico de personas.

Sin embargo, el anuncio de Trump, envuelve en duda la esperanza de Centroamérica de que el gobierno estadounidense cambie su enfoque punitivo en contra de los migrantes.



El 29 de mayo de 2019, se logró la captura de diez personas, entre ellas Luis Augusto Torres Rosales, "Bimbo". Se estima que este sujeto habría transportado ilegalmente a decenas de migrantes desde El Salvador y Honduras, por medio de Guatemala, para entrar a territorio mexicano.

De acuerdo con Kevin McAleenan los esfuerzos que hasta ahora Estados Unidos ha implementado para que las familias guatemaltecas no intenten arriesgar sus vidas de manera que logren cruzar la frontera norte de México, no están funcionando, pues de Guatemala es el país que con mayor número de migrantes en EU.

En abril pasado, ocupaban la mayoría de los 109 mil 144 migrantes en la frontera. Se trata de la cifra más alta desde 2007. Cabe destacar que en las instalaciones migratorias estadounidenses el cupo se ha sobrepasado: 80 mil es el número de personas retenidas.

La mayoría de los migrantes centroamericanos viajan para reunirse con familiares que ya están en EU; en busca de mejores oportunidades económicas para ellos y sus familias; o bien, para huir de pandillas, corrupción y extorsión.

TRUMP Y OTRA VEZ TRUMP

Un esfuerzo parecido al de McAleenan, se realizó en marzo de este año, cuando Kirstjen Nielsen, quien fungía como secretaria de Seguridad Nacional, se reunió con los líderes de los tres países de Centroamérica.

No obstante, al día siguiente Donald Trump señaló a Guatemala, Honduras y El Salvador de "no hacer nada" para frenar la salida de migrantes desde sus países, por lo que recortó millones de dólares en asistencia anual a dichos países. Hecho que derivó en la renuncia de Nielsen.

El plan de McAleenan estimaba el despliegue de agentes de la Patrulla fronteriza de EU en Guatemala, para implementar un operativo de ayuda y revisión de documentos migratorias.

Vamos a intentar interceptar el flujo donde empieza", dijo McAleenan. "Vamos a intentar tener un impacto y romper con el ciclo de contrabando de las personas que están dirigiéndose a nuestra frontera".

"ES MUY TRISTE VER A TU GENTE IRSE"

Respecto al recorte del apoyo financiero que Estados Unidos da a los países centroamericanos, McAleenan escuchó y anotó las preocupaciones de agricultores y organizaciones de la sociedad civil.

Parte de los fondos del Departamento de Estado estadounidense se destinan a Agropecuaria Popoyán, negocio agrícola que capacita a granjeros guatemaltecos en el uso de tecnología que ayude con los cultivos.

"Lo que me interesa es que no perdamos ese apoyo", dijo uno de los agricultores al secretario interino estadounidense. "No solo para mí, sino para la comunidad que piensa en migrar cada día".

"Muchos de nuestros familiares se están yendo. Es muy triste ver a tu gente irse", agregó.

Por su parte, Ivanna Sofía Meneses Müller, vocera de Popoyán, considera que sin los recursos de apoyo "se romperán muchos sueños".

