Trump quiere enviar hasta 1,000 soldados a frontera con México

25/10/2018

El gobierno de Estados Unidos podría enviar hasta 1,000 soldados a la frontera con México, dijeron funcionarios, en un día en que el presidente Donald Trump hizo hincapié en la inmigración ilegal antes de las elecciones legislativas y mientras una caravana proveniente de Centroamérica continúa su avance.

"Estoy enviando a los militares para esta Emergencia Nacional. ¡Serán detenidos!", escribió Trump en una publicación en Twitter en referencia a los miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2018

El Departamento de Seguridad Nacional pidió al Pentágono que envíe fuerzas a la frontera, una solicitud preliminar que podría requerir el despliegue de entre 800 y 1,000 soldados, dijeron dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato.

Uno de los funcionarios afirmó que el Ejército está analizando la petición, que podría implicar el despliegue de soldados para asistir en logística e infraestructura. Aclaró que las tropas desplegadas en la frontera no estarían involucradas en actividades para garantizar el "cumplimiento de la ley", algo prohibido por una ley federal que data de la década de 1870.

To those in the Caravan, turnaround, we are not letting people into the United States illegally. Go back to your Country and if you want, apply for citizenship like millions of others are doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2018

Esa ley restringe el uso del Ejército y de otras ramas militares para la aplicación de la ley civil en territorio estadounidense, a menos que el Congreso lo autorice específicamente. Sin embargo, los soldados pueden prestar servicios de apoyo a la policía como han hecho en otras ocasiones desde la década de 1980.

Algunos estatutos específicos autorizan al presidente a desplegar tropas dentro de Estados Unidos para controlar disturbios o para labores de ayuda tras desastres naturales.

Trump adoptó una línea dura contra la inmigración -legal e ilegal- desde que asumió la presidencia el año pasado. El lunes dijo que alertó a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que la caravana de migrantes, un grupo de entre 7,000 y 10,000 centroamericanos que huye de la violencia, la pobreza y la corrupción, es una "Emergencia Nacional".

Trump y sus correligionarios republicanos están intentando convertir la caravana y la inmigración en un gran tema antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, en las que buscan mantener el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Este no es un territorio nuevo para Trump, que prometió antes de la elección presidencial de 2016 construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. No obstante, el financiamiento de esta destacada promesa de campaña está teniendo una lenta materialización, a pesar de que su partido controla el Congreso y la Casa Blanca.

En abril, frustrado por la falta de progreso en el muro, Trump ordenó a la Guardia Nacional que ayudara a asegurar la frontera en cuatro estados del suroeste. En la actualidad, hay 2.100 agentes de este cuerpo a lo largo de las fronteras de Texas, Nuevo México, Arizona y California.

