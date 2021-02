Trump pidió a China ayudarlo en reelección 2020, según libro de Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, que lo ayudara a ganar las elecciones estadounidenses de 2020, y para ello utilizó el acuerdo comercial de productos agrícolas que beneficiaba a su base electoral, según un nuevo libro de John Bolton, exasesor de seguridad nacional.

Trump presuntamente vinculó abiertamente las negociaciones comerciales con China con su propia fortuna política al pedirle al presidente Xi Jinping que compre muchos productos agrícolas estadounidenses para ayudarlo a ganar los estados agrícolas.

Esto de acuerdo con algunos episodios obtenidos por los diarios The New York Times y el Washington Post.

Extractos del libro "The Room Where It Happened: A White House Memoir" fueron filtrado este miércoles por medios de comunicación, y se espera que salga a la venta el próximo 23 de junio, aunque el Gobierno demandó ayer a Bolton para evitar su publicación con el argumento de que revela información confidencial que puede poner en peligro la seguridad nacional.



El diario The Wall Street Journal publicó un extracto, en el que el exasesor narra el encuentro entre Trump y Xi en junio de 2019 durante la cumbre del G20 en Osaka (Japón).

Los dos líderes estaban conversando sobre las críticas a Pekín dentro de EE.UU. cuando el estadounidense "sorprendentemente dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales en EE.UU., aludiendo la capacidad económica de China y rogándole a Xi que le ayudase a ganar", describe el libro.

Bolton explica que Trump "puso énfasis en la importancia de los granjeros y en el impacto electoral que tendría un aumento de las compras de soja y trigo por parte de China" y se deshizo en halagos a Xi, al que consideró "el mejor líder de la historia china".

En esa conversación, según fue dado a conocer a la prensa entonces, Trump y Xi acordaron una tregua en su guerra comercial, de manera que Washington prometió frenar la imposición de aranceles a Pekín y accedió a permitir que las empresas estadounidenses vendan productos a la tecnológica Huawei.

Posteriormente, en diciembre de 2019, ambos países llegaron a un principio de acuerdo para acabar con esa disputa que había comenzado en 2018 y llevó a la imposición mutua de gravámenes.



Ayer, el gobierno de Estados Unidos presentó una demanda por incumplimiento de contrato contra el ex asesor de seguridad nacional John Bolton, en un intento por retrasar la publicación de su libro, que según la demanda contiene información clasificada que podría comprometer la seguridad nacional.

La demanda, presentada por el Departamento de Justicia y la oficina del fiscal estadounidense en Washington, acusó a Bolton de incumplir el contrato que firmó como condición para su empleo y de acceder a información clasificada. La demanda marcó el último esfuerzo de la administración Trump.

La medida se produce un día después de que el presidente Donald Trump dijo que Bolton podría enfrentar "problemas criminales" por la publicación

"Consideraré cada conversación conmigo como altamente clasificada", dijo Trump a los periodistas el lunes. "Entonces eso significaría que si él escribió un libro y si el libro sale, está violando la ley y creo que tendría problemas criminales".

El libro, titulado The Room Where It Happened, se lanzará el 23 de junio.

Sin embargo, la organización sin fines de lucro American Civil Liberties Union dijo que cualquier esfuerzo de la administración de Trump para detener la publicación del libro de John Bolton está condenado al fracaso.

En enero, la Casa Blanca dijo que el libro contenía detalles "de alto secreto" que deben eliminarse, aunque Bolton lo rechazó.