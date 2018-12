Trump, "orgulloso" de los legisladores que aprobaron financiamiento del Muro

Este jueves el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha manifestado "orgulloso" de los legisladores que lograron la aprobación en la Cámara de Representantes de la iniciativa para el financiamiento del Muro Fronterizo entre México y el país de las barras y las estrellas.

Thank you to our GREAT Republican Members of Congress for your VOTE to fund Border Security and the Wall. The final numbers were 217-185 and many have said that the enthusiasm was greater than they have ever seen before. So proud of you all. Now on to the Senate!