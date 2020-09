Trump no descarta poner dinero de su propio bolsillo para campaña

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó este martes poner dinero de su propio bolsillo en su campaña de reelección, tras una información publicada en el diario The New York Times donde se apuntaba que su apuesta electoral podría tener problemas de financiación, a menos de dos meses de los comicios del 3 de noviembre.

"Si necesitáramos más, lo pondría personalmente, como hice en las primarias la última vez. En 2016, puse mucho dinero. Si tengo que hacerlo, lo haré aquí, pero no tenemos por qué debido a que hemos doblado y puede que triplicado lo que tuvimos hace años, hace cuatro años", dijo Trump a los periodistas en la base Andrews (Maryland) antes de partir hacia Florida.

Preguntado sobre cuánto podría gastarse de su bolsillo, Trump señaló "lo que sea necesario".

"Tenemos que ganar, esta es la elección más importante de la historia de nuestro país y tenemos un grupo de izquierda radical que está por ahí", subrayó el mandatario.

El lunes, The New York Times publicó, citando a responsables republicanos y a más de una docena de asistentes y exasistentes del presidente, que la campaña de Trump podría sufrir escasez de fondos a dos meses de los comicios.

Según el periódico, de los 1,100 millones de dólares que la campaña de Trump y el Partido Republicano recaudaron desde finales de 2019 hasta julio pasado, más de 800 millones se habrían gastado ya.

En sus declaraciones a los periodistas, Trump apuntó este martes que "la prensa es falsa" y aseguró que su campaña tiene en este momento, a dos meses de las elecciones, "mucho más dinero" que hace cuatro años.

El mandatario también empleó Twitter para hablar de los fondos de su campaña y atacar a la prensa.

"Debido al virus de China (como Trump se refiere al coronavirus), mi Campaña, que ha recaudado mucho dinero, se vio forzada a gastar para contrarrestar las Noticias Falsas informando sobre la manera en que fue gestionado (la Prohibición de China, etc). Lo hicimos, y estamos haciendo un GRAN trabajo, nos queda mucho dinero, mucho más que en 2016", señaló el presidente en un hilo de tuits.

"Como hice en las Primarias de 2016, si se necesita más dinero, que lo dudo, ¡lo pondré!", zanjó.

Trump puso más de 50 millones de dólares en su campaña de las primarias republicanas de 2016, pero no destinó fondos de su bolsillo a los comicios generales.

The New York Times achaca los posibles problemas financieros actuales a los "hábitos derrochadores" tanto en la campaña del presidente como en el Comité Nacional Republicano, que habrían gastando cientos de miles de dólares.

Y agrega que desde que Bill Stepien reemplazó en julio a Brad Parscale como jefe de la campaña de reelección de Trump ha impuesto una serie de medidas más austeras.

En una llamada con periodistas este lunes, Stepien afirmó que la campaña de Trump tiene actualmente más fondos que en 2016.

Aun así, "estamos ahora gestionando el presupuesto de manera cuidadosa. La considero entre o puede que sea la tarea más importante de un jefe de campaña", indicó.

FIRMA PROHIBICIÓN DE PERFORACIONES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden para extender la prohibición hasta 2032 de la perforación petrolera en alta mar en el este del Golfo de México frente a Florida , mientras busca obtener apoyo en el estado antes de las elecciones del 3 de noviembre.

La orden ejecutiva, que también ampliaría la prohibición a la costa atlántica de Florida y a las costas de Georgia y Carolina del Sur , fue recibida con una mezcla inusual de decepción por parte de un grupo de la industria de perforación y escepticismo por parte de los ambientalistas.

"Esto protege su hermoso Golfo y su hermoso océano, y lo hará durante mucho tiempo", dijo el presidente republicano en Florida, luego de firmar una orden ejecutiva ante funcionarios de los tres estados.

La administración Trump, que ha pasado gran parte de su primer mandato de cuatro años trabajando para expandir las perforaciones de petróleo y gas en los EU y hacer retroceder las reglas de la era de Obama sobre la contaminación por combustibles fósiles, originalmente quería expandir las perforaciones marinas en muchas de las costas de Estados Unidos, incluida Florida.

