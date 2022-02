Trump intenta blindar documentos sobre ataque al Capitolio; Biden lo bloquea

No es la primera vez que el demócrata bloquea estos esfuerzos. El año pasado, decidió no apoyar las reclamaciones de Trump para evitar que otros lotes de documentos y registros de la Casa Blanca llegaran al comité. (Foto: Archivos)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bloqueó otro esfuerzo del exmandatario Donald Trump para ocultar información al comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021.

En una carta a los Archivos Nacionales del país, la asesora presidencial Dana Remus dijo que Biden rechazó las afirmaciones de Trump de que los registros de visitantes de la Casa Blanca estaban sujetos al privilegio ejecutivo.

Además, el actual mandatario ordenó a la agencia proporcionar los documentos en un plazo de 15 días, debido a la "urgencia" de la situación.

No es la primera vez que el demócrata bloquea estos esfuerzos. El año pasado, decidió no apoyar las reclamaciones de Trump para evitar que otros lotes de documentos y registros de la Casa Blanca llegaran al comité.

Remus aseguró que "las protecciones constitucionales del privilegio ejecutivo no deberían utilizarse para proteger, del Congreso o del público, información que refleja un claro y aparente esfuerzo por subvertir la propia Constitución".

LAS INVESTIGACIONES DEL COMITÉ

Los investigadores han logrado avances en las últimas semanas. Buscan obtener más información sobre lo que Trump hizo el día del ataque, particularmente dentro de la Casa Blanca.

Hasta ahora se sabe que el entonces presidente observó los disturbios por televisión, desde el Ala Oeste de su residencia. Según cartas publicadas por el comité, inicialmente rechazó las peticiones de sus asesores para que interviniera y frenara la violencia.

El comité también investiga los esfuerzos realizados por Trump y sus ayudantes para evitar su derrota electoral.

¿QUÉ CONTIENEN ESTOS REGISTROS?

Según el diario The New York Times, no está claro qué podrían mostrar los registros de visitas ni cuán extensos son.

Remus dijo que "son entradas en los registros de visitantes que muestran la información de las citas de las personas que fueron procesadas para entrar en el complejo de la Casa Blanca, incluyendo el 6 de enero de 2021".

Por el momento, se desconoce si Trump acudirá de nuevo a los tribunales en un intento de frenar la publicación de estos documentos.

ACV