Trump impondrá "impuestos recíprocos" para nivelar intercambio comercial

NOTIMEX 02/03/2018 02:35 p.m.

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump anunció hoy que su gobierno impondrá "impuestos recíprocos" sobre los países que mantienen altos gravámenes para las exportaciones de Estados Unidos, y nivelar así lo que considera el desigual terreno en el intercambio comercial.

"Muy pronto vamos a empezar IMPUESTOS RECÍPROCOS de manera que vamos a cobrar lo mismo que ellos nos cobran. 800 mil millones (de dólares) de déficit comercial no dejan otra opción", adelantó el mandatario en un mensaje en Twitter.

When a country Taxes our products coming in at, say, 50%, and we Tax the same product coming into our country at ZERO, not fair or smart. We will soon be starting RECIPROCAL TAXES so that we will charge the same thing as they charge us. $800 Billion Trade Deficit-have no choice!