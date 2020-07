Trump fue al cine el día que murió su hermano, revela su sobrina

Mary L. Trump, sobrina del presidente de Estados Unidos Donald Trump, publicó una biografía sobre su tío, a quien califica como "el hombre más peligroso del mundo", y que revela pasajes polémicos de la vida del mandatario.

La autora, quien es psicóloga clínica e hija de Fred Trump Jr., hermano mayor del presidente, narra en el libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man describe al presidente como un fraude y un intimidador, una persona para la que "nada es suficiente" y reúne todas las características de un narcisista.

DONALD TRUMP, NARCISISTA E INTIMIDADOR

"Donald no es simplemente débil, su ego es algo frágil y debe ser reforzado en todo momento porque sabe en el fondo que no es nada de lo que dice ser", apunta Mary L. Trump en su libro.

Cuenta que Donald habría sido influenciado por ver a su abuelo Fred Trump, intimidar a su padre Fred Trump Jr., quien murió por alcoholismo cuando ella tenía 16 años.

Su abuelo buscaba poner al frente del negocio inmobiliario de la familia a su hijo mayor, y fue muy duro con él. Sin embargo, Fred Jr. Se alejó de la empresa y su abuelo optó por recurrir a su otro hijo, Donald.

FRED MURIÓ SOLO, TRUMP FUE AL CINE

Fred Trump Jr. era identificado como la oveja negra de la familia, pues era guapo, arrogante y un gran bebedor, quien dejó su empleo con su padre para seguir su pasión por volar y ser piloto de Trans World Airlines.

Este hecho permitió el ascenso de su hermano Donald en el negocio familiar, lo que lo llevó a triunfar. "Para mí, funcionó muy bien (la salida de Fred Trump Jr.) Para Fred, no era algo que iba a funcionar".

Cuando Freddy murió, en 1981, a los 42 años, de un ataque cardiaco inducido por el alcohol, Mary Trump cuenta que su familia lo envió solo al hospital la noche de su muerte. Nadie fue con él, menos su hermano Donald, quien fue a ver una película

EL ENGAÑO DE LA UNIVERSIDAD

Mary también asegura que su tío le pagó a un amigo para que realizara por él el SAT, un examen con que se evalúa a aspirantes para acceder a la universidad.

Donald, que nunca carecía de fondos, cuenta Mary, pagó una buena cantidad a su amigo, "un niño inteligente con reputación de ser bueno en los exámenes", para hacer su examen por él.

"Temía que su promedio de calificaciones, que lo colocaba lejos de la cima de su clase, arruinaría su esfuerzos para ser aceptado".

El mandatario fue a la Universidad de Fordham, Nueva York, pero luego se cambió a la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania.

EL LIBRO SOBRE MUJERES NO CONCRETADO

Mary cuenta que Donald le pidió que escribiera un libro anónimo sobre él, que se llamaría The Art of the Comeback.

Para ello, su tío le proveyó de "un ofendido compendio de mujeres con las que esperaba salir pero que, después de rechazarlo, se convirtieron de repente en las personas más detestables, feas y gordas que había conocido nunca".

Tiempo después, Donald Trump hizo que alguien más la despidiera y no le pagó por su trabajo.

También Mary señala que recuerda que cuando ella tenía 29 años, y Donald estaba casado con su segunda esposa, Marla Maples, él hizo comentarios inapropiados sobre su cuerpo.

