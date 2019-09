Trump da por "muertas" las conversaciones de paz de EU con los talibanes

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio este lunes por "muertas" las conversaciones de paz de EU con los talibanes, tras la repentina cancelación de una reunión que el mandatario había planeado para este fin de semana en Camp David (Maryland).

"En lo que me concierne, están muertas", dijo Trump al ser preguntado por los periodistas en la Casa Blanca sobre las conversaciones de paz con los talibanes.

Trump anunció este sábado la suspensión de un encuentro "secreto" con los talibanes y el gobierno de Afganistán que había planeado para este domingo en la residencia presidencial estadounidense de Camp David.

El mandatario canceló esa reunión después de que los talibanes admitieran la autoría de un atentado en Kabul que el pasado jueves acabó con la vida de 11 personas, entre ellas un soldado estadounidense.

Sin embargo, el gobierno estadounidense no había aclarado si eso suponía el fin de las conversaciones de paz que Washington y la formación insurgente mantuvieron durante más de un año en Catar para poner fin a casi dos décadas de guerra en Afganistán.

El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, aseguró este domingo que su país seguía abierto a alcanzar un acuerdo de paz con "condiciones" con los talibanes.

Pese a su tajante afirmación sobre las conversaciones con los talibanes, Trump pareció dejar una puerta abierta a un diálogo futuro, al asegurar: "Estamos hablando con el gobierno (afgano) y con mucha gente, y ya veremos (qué pasa)".

Trump también negó que hubiera divisiones internas en su equipo en lo relativo a la decisión de acoger a los talibanes en Camp David, como indicaron algunos medios estadounidenses.

En cuanto a mis asesores, yo seguí mi propio consejo. Fue mi idea, y (también) fue mi idea cancelar" la reunión, subrayó Trump, quien añadió que no le "gustaba" la noción de invitar a los talibanes a la Casa Blanca porque eso sería "ir demasiado lejos

"Ellos (los talibanes) sienten que han arruinado las cosas, y lo han dicho ellos mismos", agregó.

A lot of Fake News is being reported that I overruled the VP and various advisers on a potential Camp David meeting with the Taliban. This Story is False! I always think it is good to meet and talk, but in this case I decided not to. The Dishonest Media likes to create... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de septiembre de 2019

El portavoz de la oficina política de los talibanes en Doha, Suhail Shaheen, dijo este domingo que los insurgentes ya habían alcanzado un acuerdo con Estados Unidos, por lo que calificó de "sorprendente" el anuncio "repentino" de Trump.

El acuerdo con EU podría haber abierto la puerta a negociaciones directas entre los talibanes y Kabul, que se encontraron por primera y última vez en 2015, en un proceso que quedó suspendido días después al conocerse la muerte dos años antes del fundador del movimiento, el mulá Omar.

We have been serving as policemen in Afghanistan, and that was not meant to be the job of our Great Soldiers, the finest on earth. Over the last four days, we have been hitting our Enemy harder than at any time in the last ten years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de septiembre de 2019

MJP