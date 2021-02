Trump da paso atrás: propone abrir gradualmente la economía

Nuevas directrices de la Casa Blanca delinean una restauración gradual del comercio y los servicios, pero únicamente en sitios con gran cantidad de pruebas y un declive en el número de casos de covid-19.

El presidente Donald Trump presentó el jueves los planes de su gobierno para relajar los requerimientos de distanciamiento social durante una conferencia telefónica con los gobernadores del país. Las nuevas medidas tienen el objetivo de despejar el camino para levantar las restricciones en zonas de baja transmisión del coronavirus, y mantenerlas vigentes en áreas más afectadas.

Las zonas con un declive en el número de infecciones y gran cantidad de pruebas realizadas iniciarán con una reapertura gradual, en tres fases, de los comercios y las escuelas. Cada fase duraría al menos 14 días a fin de asegurar que el brote viral no se acelere nuevamente.

La agencia The Associated Press tuvo acceso a una copia de los lineamientos antes de que se hiciera el anuncio.

Las recomendaciones dejan claro que un regreso a la normalidad será un proceso mucho más largo del que Trump había previsto inicialmente, e incluso las autoridades federales advierten que algunas medidas de distanciamiento social podrían permanecer vigentes hasta el final del año para evitar un nuevo brote.

En principio, los lineamientos dejan entrever que algunas partes del país podrían registrar una reanudación del comercio normal y las concentraciones sociales después de un mes de evaluar si la relajación de restricciones deriva en un resurgimiento en el número de casos. En otras partes del país, o en caso de un nuevo incremento en el número de infecciones, el proceso sería mucho más prolongado.

En la primera fase de las pautas de Trump, que se dará a conocer públicamente el jueves por la noche, lugares más grandes como restaurantes y cines podrían operar nuevamente con un estricto distanciamiento social, según una copia vista por la agencia Reuters. Los viajes no esenciales podrían reanudarse y las escuelas podrían abrir sus puertas nuevamente en la fase dos. En la fase tres, las personas médicamente vulnerables podrían reanudar las interacciones públicas.

Trump informó su plan a los gobernadores el jueves por la tarde, señalando que serán ellos los responsables de decidir cuándo será seguro levantar las restricciones en sus estados.

“Ustedes tomarán sus propias decisiones”, dijo Trump a los gobernadores, según una grabación de audio a la que AP tuvo acceso. “Estaremos a su lado”.

En tanto, de acuerdo con los lineamientos federales, a las personas más vulnerables a la enfermedad respiratoria se les recomendaría permanecer aisladas hasta que su área ingrese a la implementación de la fase final, e incluso entonces se les recomienda tomar precauciones para evitar entrar en contacto cercano con otras personas.

Durante su conferencia matutina, Trump aseguró que la curva de contagios ha sido aplanada y que el pico de infecciones ha pasado, aunque es el país con más casos en el mundo, con 658 mil 236 y 32 mil 186 muertes.

"Un confinamiento prolongado no es una estrategia posible a largo plazo", dijo el Mandatario. "No lo reabriremos todo al mismo tiempo, sino un paso cuidadoso tras otro, y algunas entidades podrán reabrir antes que otras".

Los actuales lineamientos federales recomiendan medidas de confinamiento hasta el 30 de abril.

La doctora Deborah Birx, una de las expertas de la Casa Blanca para combatir la pandemia, dijo que se establecerán criterios para que cada estado pase de una fase a otra según puedan mostrar que no hay evidencia de un repunte de casos.

Además, anunció que Estados Unidos utilizará el sistema de vigilancia centinela para encontrar a individuos asintomáticos en asilos, clínicas y entre poblaciones indígenas.

SIETE GOBERNADORES MÁS DESAFÍAN A TRUMP

Las directrices federales se dan a conocer después de que siete gobernadores de la región centro-norte del país anunciaron el jueves que se coordinarán para una reapertura de la economía, después de que a principios de semana se anunciaran pactos similares en el oeste y el noreste.

Siete gobernadores del Medio Oeste se sumaron a la iniciativa de otros nueve dirigentes estatales demócratas y anunciaron que coordinarán una reapertura paulatina de sus economías que dé prioridad la salud, en contra de la intención del presidente de EU, Donald Trump, de hacerlo cuanto antes.



"Hoy anunciamos que Illinois, Michigan, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Indiana y Kentucky trabajarán en estrecha coordinación para reabrir nuestras economías de una manera que priorice la salud de nuestros trabajadores", dijeron los gobernadores en un comunicado.



De esta forma, siguieron el ejemplo marcado por los gobernadores de California, Oregón y Washington, en la costa oeste, y de Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delaware, Rhode Island y Nueva York, en el noroeste del país, que anunciaron este martes iniciativas similares.





"Hemos hecho todo lo posible para proteger a la gente en nuestros estados y ralentizar el contagio, y estamos ansiosos por mitigar la crisis económica que el virus ha provocado en nuestra región", agregaron.

PROTESTAN CIUDADANOS CONTRA CONFINAMIENTO

Los gobernadores del Medio Oeste sostienen que las economías de la región dependen entre sí, y que tienen que trabajar juntos para que la gente vuelva al trabajo y los empresarios puedan volver a ponerse de pie.Pero la reactivación no será al unísono, y antes de cualquier medida se examinará el estado de las infecciones y hospitalizaciones y la capacidad de cada estado para detectar y hacer un seguimiento de nuevos casos, advirtieron.Asimismo, que es necesario que se disponga de una capacidad sanitaria suficiente como para manejar un posible resurgimiento de la enfermedad, y que se apliquen las mejores prácticas de distancia social en los lugares de trabajo.En su mensaje los gobernadores demócratas no hicieron referencia directa a la polémica suscitada por Trump sobre quién tiene la autoridad para levantar las restricciones.El presidente declaró esta semana que dependía de él y no de los gobernadores decidir cuándo reabrir los estados afectados por ely que como presidente "él tiene la autoridad total".La afirmación fue refutada por expertos en derecho y respondida por gobernadores estatales que buscan coordinar estrategias regionales para salir de la emergencia sanitaria.

Decenas de manifestantes protestaron este jueves en la ciudad de Richmond, capital del estado de Virginia, contra el confinamiento por la pandemia de coronavirus, en una concentración que recordó las celebradas ayer en otras partes del país bajo consignas similares.

Los participantes en la protesta, en la que había más policía y medios de comunicación que manifestantes, se concentraron frente al Capitolio de Virginia para expresar su descontento por el cierre de los negocios no esenciales decretado ayer por el gobernador de la región, Ralph Northam.

Los manifestantes gritaron consignas como "Acaben el confinamiento" y acudieron con pancartas que rezaban el mensaje "No cumpliremos".

La concentración fue convocada por varios grupos de Facebook, como "Reopen Virginia" (Reabran Virginia), con más de 18,000 integrantes, que se describen como "gente de raíces y dueños de pequeños negocios que quieren volver al trabajo".

La movilización en Virginia se produce después de que el miércoles miles de manifestantes, la mayoría partidarios del presidente Donald Trump, protestaran con una reivindicación parecida en el estado de Michigan desde sus vehículos en las calles aledañas al Congreso estatal, situado en Lansing.

El mismo miércoles, decenas de personas participaron en concentraciones similares frente al Capitolio de Frankfort (Kentucky), mientras que en Carolina del Norte medios locales recogieron que al menos una persona fue arrestada en el marco de una protesta contra las órdenes de confinamiento, a la que acudieron en torno a un centenar de personas.

Uno de los primeros estados en acoger este tipo de protestas fue Ohio, donde el martes unos 100 ciudadanos se concentraron en su capital, Columbus, para pedir la reapertura a su gobernador, Mike DeWine.

Los confinamientos en varias regiones ha sido decretados luego de que Estados Unidos se convirtiera en el país más azotado del mundo por el coronavirus, con unos 640,000 contagios confirmados y más de 30,000 muertes.

Las proclamas contra dichas medidas parecen no entender de colores políticos, pues mientras que el gobernador de Virginia, Ralph Northam, es demócrata, DeWine es integrante del Partido Republicano.

Convocatorias similares a las ya celebradas están siendo convocadas en casi todos los estados a través de internet.

En la capital de Texas, Austin, un presentador de Infowars -un conservadora página web que en ocasiones airea teorías conspirativas- anunció una manifestación el sábado bajo el título de "Tú no puedes cerrar EU".

Se espera que esta no sea la única protesta de los próximos días, ya que hay convocadas en otros estados como Washington, Oregón o Idaho, entre otros.





Con información de EFE, Reuters y AP