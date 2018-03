Trump cesa a Tillerson como secretario de Estado

EFE 13/03/2018 07:14 a.m.

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, cesó hoy de manera fulminante a Rex Tillerson como secretario de Estado y anunció que será sustituido por el actual director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo.

"Mike Pompeo, director de la CIA, será nuestro nuevo Secretario de Estado. Hará un trabajo fantástico! Gracias Rex Tillerson por su servicio!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Trump designó hoy a Gina Haspel como nueva directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en reemplazo de Pompeo, y señaló que será la primera mujer al frente del organismo.

"Gina Haspel será la nueva directora de la CIA, y la primera mujer escogida para ello", afirmó Trump en otro tuit.

