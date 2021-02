Trump arremete contra periodistas; en California se llenan playas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este domingo en Twitter su actuación frente al coronavirus y arremetió contra medios de comunicación, tras la polémica desencadenada por unas declaraciones suyas en las que dijo que covid-19 podría tratarse inyectando desinfectante.

"La gente que me conoce y conoce la historia de nuestro país dice que soy el presidente más trabajador en la historia. No lo sé, pero soy un duro trabajador y probablemente he hecho más en estos tres años y medio que cualquier otro presidente en la historia. ¡Las Noticias Falsas (en referencia a los medios) lo odian!", dijo el mandatario.

Agregó que trabaja desde por la mañana temprano hasta tarde por la noche: "No he dejado la Casa Blanca en muchos meses (excepto para el lanzamiento del buque hospital Comfort) para hacerme cargo de los Acuerdos Comerciales, Reconstrucción Militar etc."

"Y entonces leo una historia falsa del New York Times fallido sobre mi horario trabajo y hábitos alimentarios, escrito por una reportera de tercera clase que no sabe nada sobre mí -indicó-. Suelo quedarme en el Despacho Oval hasta tarde en la noche, y leo y veo que me como una hamburguesa con Coca Cola Light en mi habitación. La gente siempre me asombra. Cualquier cosa para despreciar".

Trump se refería a un artículo publicado en jueves por el diario neoyorquino, que cita a una decena de funcionarios y asesores próximos al mandatario, donde se describían sus hábitos durante el confinamiento por el coronavirus en la Casa Blanca y cómo se siente frustrado porque no se ve reflejado como le gustaría en los medios de comunicación.

En otro hilo de tuits, el presidente estadounidense arremetió contra "todos los reporteros" que han recibido "Premios Nobel", en una aparente confusión de estos galardones, cuyo nombre escribió mal Noble en lugar de Nobel, con los Pulitzer, por su trabajo sobre Rusia, en alusión a la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, y a los que pidió que devuelvan sus premios y dejen a los "periodistas de verdad" que trabajen.

Trump publicó estos mensajes durante un fin de semana en que no ha celebrado ninguna rueda de prensa sobre covid-19, pese a que en anteriores había dado alguna los domingos, y después de que ayer insinuase que las iba a cancelar tras la polémica de los desinfectantes.

Polémica de Trump no detiene a los bañistas en las playas del sur de California

Sin embargo, mientras el presidente estadounidense sigue generando polémica, las playas del condado de Orange en el sur de California siguen abarrotadas y los ciudadanos frustran el relajamiento de restricciones en el estado.

Más de 40 mil personas acudieron este sábado a algunas playas, como la de Newport; un número que podría superarse este domingo, según los medios de comunicación locales que mostraban las imágenes de los bañistas aglomerados en la arena.

La estampa fue similar a la de cualquier fin de semana de verano en el sur de California.

A comienzos de esta semana la junta de supervisores del condado de Orange votó a favor de reabrir algunas playas y zonas al aire libre, aunque sus aparcamientos seguirían cerrados.

El portavoz de Newport Beach, John Pope, dijo este domingo al periódico Orange County Register que "las multitudes de este fin de semana serán una prueba" para evaluar las medidas que se tomaron.

"Si la gente no puede adherirse a las reglas vigentes, la ciudad puede optar por cerrar las playas por completo", advirtió.

Los Ángeles mantienen medidas

En contraste, las playas del condado de Los Ángeles, entre las que se incluyen las del famoso paseo de Santa Mónica y Venice, permanecieron vacías por la insistencia de las autoridades locales de no relajar las medidas y de mantenerlas cerradas.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, advirtió este domingo en un mensaje por Twitter: "No permitiremos que un fin de semana deshaga un mes de progreso. Si bien el sol es tentador, nos quedamos en casa para salvar vidas".

"Los lugares que amamos, nuestras playas, rutas de senderismo, seguirán allí cuando esto termine", subrayaba el jefe del ayuntamiento.

Aunque California fue el primer estado en toda la nación en imponer las ordenes de permanecer en casa y atraviesa su sexta semana de confinamiento, el gobernador Gavin Newsom se ha negado a decir cuando se podrían comenzar a relajar las medidas.

El demócrata ha sostenido en repetidas ocasiones que hasta que no se disminuyan los números de contagios, las hospitalizaciones, y que más californianos tengan acceso a pruebas, no establecerá una fecha para iniciar una reapertura lenta.

Garcetti, al igual que las autoridades del condado de Los Ángeles como del área de la Bahía de San Francisco, se ha sumado a este llamado continuando con las restricciones locales.

Mientras, las autoridades de Orange han dicho que las playas se han visto inundadas con residentes de condados vecinos que permanecieron cerrados.

"Cuando echas un vistazo a las personas que están viniendo, no solo no se adhieren a políticas más seguras de permanecer en casa en sus propias comunidades, ni siquiera se quedan en sus propios condados", dijo Lisa Bartlett, supervisora del condado de Orange a medios locales.

En los últimos días, varios estados alrededor de la nación han comenzado a aliviar las medidas de distanciamiento social y a reactivar su economía, y se espera que más de una decena vaya reanudando las actividades a lo largo de la próxima semana.

Ese es el caso de lugares como Alaska, Georgia, Oklahoma, Carolina del Sur y Tennessee, que, de hecho, han iniciado la reapertura de algunos negocios, como las peluquerías, gimnasios y boleras.

Esto se produce mientras el país se acerca al millón de casos confirmados, con 954 mil 182, y ha contabilizado 54 mil 573 fallecimientos, de acuerdo a los datos que recopila la Universidad Johns Hopkins.

A pesar ser el estado con mayor población en el país con casi 40 millones de habitantes, California ha logrado contener la propagación del virus con 41 mil 137 casos positivos de covid-19 hasta este sábado.

Las muertes por el coronavirus alcanzaron las mil 651 en el estado, siendo el área de Los Ángeles la más afectada, según cifras del Departamento de Salud de California.

Con información de EFE

(Daniela Muñoz)