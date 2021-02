Trump amenaza con irse del país si pierde las elecciones contra Biden

El presidente de Estados Unidos y quien busca la reelección en el cargo, advirtió que, de perder las elecciones contra el candidato demócrata Joe Biden, consideraría irse del país.

"¿Te imaginas si pierdo? Toda mi vida, ¿Qué voy a hacer? ¡Voy a decir que perdí ante el peor candidato de la historia de la política! No me voy a sentir tan bien. Tal vez tenga que irme del país, no lo sé ", dijo Donald Trump durante un mitin en Pensilvania.

Trump says he may leave the US if Biden wins. pic.twitter.com/XmbtYpNDoh — David Mack (@davidmackau) October 17, 2020

Aunque el candidato republicano lo dijo con un tono bromista, Trump ha externado anteriormente el miedo de perder contra Biden.

El mandatario ha contactado recientemente en privado a algunos de sus aliados para confesarles que le da miedo perder, y en particular, perder contra Biden, al que no respeta, según reveló en días pasados The New York Times.

La información, retomada por EFE, indica que, al comenzar una gira de tres días por seis estados clave en las elecciones, Trump reconoció que siente mucha “presión” para ganar los comicios, en un momento en el que las encuestas dan una ventaja de unos 10 puntos a Biden a nivel nacional.

“¿Cómo se puede perder contra un tipo como este?”, preguntó Trump durante un mitin en Greenville, en el estado clave de Carolina del Norte, tras describir a su rival como el “peor candidato” presidencial de la historia del país.

“Si pierdo, tengo mucha más presión. Me gustaría que fuera bueno, así tendría menos presión”, añadió.

Según información de EFE, las encuestas muestran un panorama poco alentador para Trump, quien está por detrás de Biden en los tres estados que le dieron las llaves de la Casa Blanca en 2016 -Pensilvania, Michigan y Wisconsin- y empatado en otros territorios que ganó cómodamente hace cuatro años, como Ohio y Arizona.

Sin embargo, el mandatario minimizó este jueves los sondeos que le muestran rezagado y aseguró que lleva ventaja “en todos los sitios donde la gente es inteligente”.





