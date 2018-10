Trump amenaza con cerrar frontera si México no frena caravana hondureña

REDACCIÓN 18/10/2018 07:07 a.m.

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este jueves con cerrar la frontera sur del país con México si la caravana de miles de migrantes hondureños que salió el pasado sábado de Honduras con rumbo a Estados Unidos continua con su trayecto.

"Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al Ejército de EU y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR!", sentenció Trump en su cuenta de Twitter.

Asimismo se tomó el tiempo para propinar un golpe contra el Partido Demócrata, al cual señaló de ser liderado por quien quiere Fronteras Abiertas y leyes débiles existentes.

Comentó que la caravana migrante asalta a EU por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes están haciendo poco para evitar que este gran flujo de personas, incluidos muchos criminales, entre a México.

"El asalto a nuestro país en nuestra frontera sur, incluidos los elementos criminales y las DROGAS que se están vertiendo, es mucho más importante para mí, como presidente, que el comercio o el USMCA. Con suerte, México detendrá este ataque en su frontera norte. ¡Todos los demócratas culpan a las leyes débiles!", lanzó.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018

....The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018

