Trump acusa sesgo en investigación sobre caso Rusia

LA SILLA ROTA 18/03/2018 09:10 a.m.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó hoy de tener un sesgo demócrata al equipo del fiscal especial que investiga la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, Robert Mueller, en un nuevo ataque a esa pesquisa que afecta a varias figuras próximas al mandatario.

"¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas de línea dura, algunos de ellos grandes simpatizantes de la Corrupta Hillary (Clinton), y Cero Republicanos? Hace poco añadieron a otro demócrata... ¿Alguien cree que esto es justo? Y sin embargo, ¡NO HUBO CONSPIRACIÓN (con Rusia)!", escribió Trump en Twitter.

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!

The Fake News is beside themselves that McCabe was caught, called out and fired. How many hundreds of thousands of dollars was given to wife´s campaign by Crooked H friend, Terry M, who was also under investigation? How many lies? How many leaks? Comey knew it all, and much more!