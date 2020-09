Trump acusa a Biden de "socialista"; el demócrata le llama "mentiroso"

CLEVELAND.- El aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, llamó este martes "mentiroso" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste lo acusara de "socialista" al hablar de los seguros sanitarios durante el primer debate presidencial entre el actual mandatario y el candidato opositor.

"El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso", dijo Biden en el primer bloque del debate en el que hablaron sobre el futuro del Tribunal Supremo.

"Es difícil hablar de cosa alguna con este payaso", lamentó Joe Biden sobre la actitud del presidente, Donald Trump.

Los primeros minutos del debate transcurrieron de manera agria con múltiples interrupciones de Trump tanto a su rival en las elecciones de noviembre, Biden, como al moderador.

EL DEBATE

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden y el actual mandatario, Donald Trump, se ven este martes las caras por primera vez en la campaña, durante un debate al que ambos llegan bajo presión.

El primero de los tres debates presidenciales que están previstos antes de las elecciones del 3 de noviembre se celebrará este martes en Cleveland, en el estado clave de Ohio, y durará 90 minutos sin pausas publicitarias.

Habrá seis temas sobre la mesa: el historial político de ambos candidatos; el Tribunal Supremo y la nominación de Trump de una nueva juez para esa corte; la pandemia de la covid-19; la economía; el racismo y la violencia ciudadana; y la integridad de las elecciones, según ha desvelado el moderador, el periodista Chris Wallace.

15 MINUTOS POR TEMA

Cada asunto se debatirá durante quince minutos, y el moderador tendrá el reto de evitar que la discusión se salga de los temas previstos y que los ataques se vuelvan demasiado feos o personales, dado que tanto Trump como Biden son propensos a lanzarse al barro cuando alguien les desafía.

DESCALIFICACIONES FRENTE A FRENTE





El actual mandatario, quien atacó y buscó sacar de concentración a su rival demócrata, recalcó su negativa a aceptar resultados y que podría tardar días en resolverse la elección; mientras que el aspirante, el exvicepresidente Joe Biden también atacó y calificó al magnate de "payaso" y "perrito de Putin" el presidente ruso y hasta "racista" por los problemas tras los asesinatos de George Floyd y Breanna Taylor.

El presidente advirtió de un "posible fraude electoral" en los comicios de noviembre y aseguró que cuenta con el Tribunal Supremo si hay algún problema en el recuento de votos, durante el primer debate entre ambos que tuvo lugar en Cleveland.

"Esto va a ser un fraude como nunca hayan visto", auguró el mandatario, quien preguntado por el moderador señaló que posiblemente habrá que contar con el Tribunal Supremo, donde Trump quiere confirmar a la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett antes de los comicios para cubrir la vacante dejada por la fallecida magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg.

Antes estas afirmaciones del presidente, el aspirante demócrata a la Presidencia, Joe Biden, respondió: "Tiene miedo de contar los votos".

EL ARRANQUE

Trump lanzó sus acusaciones al inicio del primer debate presidencial entre ambos, tras afirmar que su contrincante planeaba eliminar los seguros privados de salud en Estados Unidos porque "su partido quiere irse por la vía socialista".

"El problema que usted tiene es que quiere extinguir los seguros privados", afirmó el mandatario estadounidense al comenzar el debate en Cleveland (Ohio), y tachó de "socialista" a Biden y a su partido.

Biden respondió tajante: "Yo soy el Partido Demócrata, los principios del partido (en estas elecciones) son los que yo aprobé".

Los primeros minutos del debate transcurrieron de manera agria, con múltiples interrupciones de Trump tanto a Biden como al moderador, el periodista Chris Wallace.

"El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso", subrayó Biden.

"¿Puede callarse, hombre? Esto es tan poco presidencial", espetó el exvicepresidente en otro momento a Trump, para después decirle: "Sigue cotorreando".

Aunque el presidente interrumpía más a menudo a Biden, fue el candidato demócrata quien más ataques dirigió a su rival al comienzo del debate, cuando declaró directamente que Trump "no sabe de lo que habla".

El primer bloque del debate se centró en el futuro del Tribunal Supremo, aunque la discusión se desvió rápidamente al tema de los seguros de salud, porque la oposición demócrata teme que la nominación de Trump de una nueva jueza para esa corte derive en la derogación de la reforma sanitaria de 2010.

Esta es la primera ocasión en la que Trump y Biden se ven las caras desde que comenzó la campaña, lo que, sumado a la escasez de actos electorales presenciales debido a la pandemia, ha disparado la expectación para el debate.

Trump y Biden debaten desde sendos podios situados a una distancia superior a la habitual debido a la covid-19, no se han dado la mano -como es costumbre en este tipo de debates-, y compiten ante un público limitado, de unas 80 o 90 personas, todas ellas sometidas previamente a tests de coronavirus.

LE RESPONDE: ERES UN MENTIROSO

SISTEMA DE SALUD

Joe Biden advirtió que Trump quiere quitar, al cancelar el Obamacare, el seguro a 20 millones de personas y si entra a la corte (Amy Coney Barrett) ella piensa que la ley de Salud no es constitucional, entonces se cancelan derechos de las mujeres, "cuando pasamos esa ley, muchísimas personas con condiciones preexistentes quedarán exentas y las aseguradoras estarán contentas".

Por su lado, Trump afirmó que ya recortó precios de medicinas, "nadie se había atrevido a enfrentarse con las farmacéuticas, reportaron precios 80 o 90%, la insulina destruía familias, ahora está barata que es increíble, ahora los gobernadores podrán comprar en otros países pagando una fracción".

Biden indicó que con el sistema de salud los pobres pueden obtener medicamentos gratis, la gran mayoría del pueblo no estaría en ese plan. "Todo lo que dice Trump es mentira, todo mundo sabe que es un mentiroso; él (Trump) no está para ningún plan de personas que necesitan ayuda, él ha realizado que más de 10 millones pierdan seguros, 20 millones de personas tienen obamacare y se los quiere quitar".

Y ante las interrupciones constantes del presidente de Estados Unidos, Biden soltó un: "cállate, hombre".

EL CUBREBOCAS MÁS GRANDE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes a su rival demócrata, Joe Biden, por usar mascarilla para protegerse de la covid-19 todo el tiempo, durante el primer debate electoral que tiene lugar en Cleveland (Ohio).

"Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla. Puede estar hablando, a 200 pies (unos 60 metros) de distancia y lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver", aseguró Trump.

Biden, por su parte, defendió que las mascarillas "hacen una gran diferencia"

"Él (Trump) ha sido totalmente irresponsable en la forma en la que ha manejado el distanciamiento social y la gente con mascarillas, básicamente animándoles a no hacerlo. De acuerdo entonces. Es un tonto", sostuvo el exvicepresidente.

Dirigiéndose entonces a los espectadores, después de que Trump prometiera una vacuna contra el coronavirus en "semanas", Biden dijo: "¿Creen por un momento lo que les está diciendo, a la luz de todas las mentiras que les ha dicho relacionadas con la covid-19?".





Además, Biden aseguró que la gente morirá si Trump "no actúa de forma inteligente".

"Nunca uses la palabra 'inteligente' conmigo. Nunca uses esa palabra. Porque, ¿sabes qué? No hay nada inteligente en ti, Joe. En cuarenta y siete años (en cargos públicos) no has hecho nada", le respondió Trump, al acusar a su rival de graduarse con la nota "más baja o casi más baja de su clase".

La pandemia, la gestión por parte de la Administración de Trump y la crisis económica derivada han sido algunos de los principales focos de la campaña de Biden, mientras que el presidente ha tratado de desviar el debate hacia otros temas.

Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la pandemia con más de 7 millones 188 mil casos confirmados y 205 mil 966 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

ACUSA TRUMP DE CORRUPCIÓN A HIJO DE BIDEN

El presidente acusó al hijo del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, de corrupción, ante lo que su rival perdió los papeles y le llamó "payaso", aunque se disculpó de inmediato, en el debate entre ambos que tiene lugar este martes en Cleveland de cara a las presidenciales de noviembre.

"¿Por qué la mujer del alcalde de Moscú le dio a su hijo (Hunter) 3.5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?", preguntó el mandatario, ante lo que Biden aseguró que eso es "mentira". Ante las acusaciones de Trump y sus múltiples interrupciones, Biden respondió: "Bueno, es difícil hablar con este payaso. Discúlpeme".

PROTESTAS CONTRA EL PRESIDENTE

Centenares de personas se manifestaron en Cleveland contra el presidente estadounidense, Donald Trump, poco antes de que el mandatario participara en esta ciudad en su primer debate de la campaña contra el candidato demócrata, Joe Biden.

Tres horas antes de que comenzara el debate en Cleveland, y poco después de que Trump aterrizara en la ciudad, al menos 400 manifestantes se congregaron en un parque cercano a la universidad donde el mandatario iba a verse la cara por primera vez en la campaña con Biden, su rival en las elecciones del 3 de noviembre.

"El país entero va a ver la diferencia entre ambos candidatos (durante el debate), y sentí que yo tenía que estar aquí para decir algo", dijo a Efe una manifestante de 70 años que contemplaba la protesta en última fila y que se identificó únicamente como Kathy

"Tenemos que sacar a Trump del poder legalmente y sin violencia, y asegurarnos de que las elecciones se desarrollan de forma justa", subrayó

Con decenas de globos que caricaturizaban a Trump como una figura en pañales, la multitud coreó algunos de los lemas que se han repetido en los últimos meses en las protestas de "Black Lives Matter" ("Las vidas negras importan"), mezcladas con consignas que pedían salvar el planeta de la crisis climática.

La memoria de Tamir Rice, un niño negro de 12 años que murió en 2014 por disparos de un policía blanco cuando jugaba con una pistola de juguete en un parque de Cleveland, estuvo muy presente entre los manifestantes, y algunos recordaron que, si estuviera vivo, el adolescente habría podido votar por primera vez en estas elecciones.

"Es nuestro deber luchar por nuestra libertad, porque Estados Unidos y el Gobierno de Trump han seguido demostrándonos que las vidas negras no les importan", clamó ante los manifestantes LaTonya Goldsby, prima de Rice y presidenta de la división en Cleveland del movimiento "Black Lives Matter".

MINUTO A MINUTO

SOBRE EL REEMPLAZO DE LA JUEZA RUTH BADER GINSBURG Y LA POSTULACIÓN DE AMY CONEY BARRET:

Trump: tenemos senado, casa blanca y una candidata fenomenal "tan buena como cualquiera que haya servido en la Corte"

"La gente ya se ha expresado el presidente y el senado fue elegido por cuatro años, no tres, y tenemos el derecho a elegir.

Biden: "Debemos esperar al resultado de la elección, la única forma de ver lo que quiere el pueblo americano y no lo que quiere el presidente o el vicepresidente. Mostró respeto a la nominación de Barrett

SOBRE LA LEY DE SALUD ASEQUIBLE QUE TRUMP BUSCA ELIMINAR:

Biden: quitará el seguro a 20 millones de personas y si entra a la corte (Amy Coney Barrett); no tengo nada contra de ella, es que ella piensa que la ley no es constitucional (de salud) si la cancelan derechos de las mujeres serán cambiados, como embarazo, entonces eso terminó cuando pasamos esa ley, muchísimas personas con condiciones preexistentes quedarán exentas y las aseguradoras estarán contentas".

Moderador: Ha prometido derogar el ObamaCare pero no ha habido un plan para sustituirlo y firmó una orden ejecutiva cinco días antes de este debate.

Trump: no hay nada de simbólico, recorto precios de medicinas, nadie se había atrevido a enfrentarse con las farmacéuticas, reportaron precios 80 o 90%, la insulina destruía familias, ahora está barata que es increíble, ahora los gobernadores podrán comprar en otros países pagando una fracción.

Moderador: Añadir una acción pública al Obamacare, y eso va ser un seguro particular privado

Biden: pobres pueden obtener medicamentos gratis, la gran mayoría del pueblo no estaría en ese plan. Todo lo que dice Trump es mentira, todo mundo sabe que es un mentiroso te equivocas, Trump, eliges a la persona equivocada. Tienen idea de lo que el presidente habla; él no está para ningún plan de personas que necesitan ayuda, él ha realizado que más de 10 millones pierdan seguros, 20 millones de personas tienen obamacare y se los quiere quitar.

Trump: "quiero darles algo mejor a mejor precio. Mejoramos el ObamaCare, garantizamos coberturas a enfermedades preexistentes, no deberían ni llamarlo ObamaCare. Queremos eliminarlo".

Biden: él no tiene plan, él comunica cosas que dice que quiere hcer pero no tiene nada igual de todo lo que habla, no sabe de lo que habla.

Cualquier posición que tome todos deben votar... cállate, hombre.

SOBRE LA PANDEMIA DE LA COVID-19:

Moderador: ¿Por qué confiar más en uno que en el otro en la pandemia?

Biden: resaltó las cifras de 7 millones de infectados, 200 mil muertos, que representan 4% y 20% de la población, respectivamente. "Entre 750 mil personas al día mueren en el mundo: es lo que es porque tú eres quien eres". "Trump no tiene plan, no ha desglosado nada, en febrero sabía lo serio que era esto, que era mortal, qué dijo, quiso no crear pánico, él tenía pánico. Insistíamos en que las personas que estaban en China y Xijinping qué hizo, nada, esperó y todavía no tiene plan. Hasta marzo que ofreciéramos equipo de protección y más fondos para personas y sus negocios, colegios, y debes de salir del campo de golf y ver qué se requiere para salvar vidas.

Abogó por el uso de los cubrebocas: "si nos pusiéramos las mascarillas frenaríamos" la curva de contagios y defunciones.

Trump: "si te hubiéramos escuchado hubieran muerto más". "Es culpa de China, han muerto más en Rusia, China, India, me tildaste de xenófobo y racista pero había que cerrar el país". "Al actuar así salvamos vidas, trabajamos con gobernadores y dicen que fue fenomenal". "Fabricamos respiradores, compramos caretas, cubrebocas, hicimos un excelente trabajo, donde no hemos hecho un buen trabajo es contra las fake news y la mala cobertura"

"No te fue bien con la fiebre porcina AH1N1 y era menos letal".

Biden: "Él cerró la economía, cuando se levantan en su casa porque alguien falleció en su hogar, cuántos de ustedes no pudieron hablar con sus padres, el propio Fauci advierte que pueden fallecer más 200 mil y con mascarillas reducir el número. Con vacuna confío en científicos, no en Trump".

Trump: he hablado con farmacéuticas para que aceleren el tema de la vacuna

Biden: dijo Trump que con el clima cálido iba a desaparecer el coronavirus. Este hombre habla de una vacuna

Moderador: Kamala Harris dice que la gente está preocupada por la vacuna, él discrepa con sus propios científicos... más allá de todas las mientras que ha dicho de covid, él sabía lo peligroso y no lo informó, le dio pánico por el mercado

Trump.- fuiste de los peores estudiantes de la Universidad de Delaware no tienes nada de listo

SOBRE LA ECONOMÍA:

Biden: porque Trump no tiene plan, hay que darle a los negocios dinero para abrir con protección, "que se calle un momento".

Pelosi tiene un plan y los republicanos no se reúnen con ellos, él solo se sienta en su campo de golf.

Trump: "Él quiere cerrar el país y yo quiero mantenerlo abierto. Tuvimos que cerrar porque no sabíamos nada. Hoy sabemos que gente mayor y con comorbilidades tienen mayores complicaciones, él quiere seguir cerrando.

Moderador: usted cuestiona el uso de mascarillas

Trump: funcionan y me la pongo cuando la necesito, guardamos distancia y la uso cuando es necesario, no como él que sale con máscara enorme.

Biden: las mascarillas hacen una gran diferencia, si nos ponemos mascarillas de aquí a enero podemos salvar 100 mil vidas, ninguna persona seria dijo lo opuesto

Trump: la gente quiere escuchar lo que tengo que decir, soy el presidente, tenemos miles de personas que van a los aeropuertos, hacemos eventos en exteriores, grupos multitudinarios con aviso de 24 horas

Biden: un reportero le dijo póngase la careta, se ha hecho las pruebas, yo estoy lejos de estas personas, él no se preocupa del pueblo. Él es totalmente irresponsable por mascarillas, distanciamiento social.

Moderador: Economía cae desempleo y la FED dice que el crecimiento no será tan fuerte. Letra V o K

Trump: cerramos la economía por la plaga china él no pensaba que teníamos que cerrar, tendríamos 2 millones de muertos, esto no debió llegar de China, ahora reabrimos y avanzamos de manera récord, él quiere volver a cerrar con drogas, alcohol, depresión, lo que pasa en estados demócratas, porque ellos no quieren reabrir, creen que nos hacen daño cerrando pero le hacen daño cerrando. Biden cerraría todo el país y lo destruiría.

Biden: millonarios como él durante la crisis covid les ha ido muy bien por su propuesta de impuesto pero pagó 750 dólares de impuestos, ha tratado este tema y será el primer presidente que dejará con menos trabajos de cuando llegó, personas que han perdido trabajos en la primera línea, que han muerto al exponerse para ayudarnos a todos.

No puede arreglar la economía amenos que no arregle la crisis de covid; no tiene ninguna intención de controlarla"

"No han hecho nada para ayudar a pequeña empresas

Trump.- "La gente quiere que las escuelas abran, no quieren que el estado esté cerrado. En Nueva York es como un pueblo fantasma"

Biden: "Las personas quieren estar seguras"

Trump: "Tenemos de vuelta a la NFL"

SOBRE PAGO DE IMPUESTOS DE TRUMP:

Moderador: ¿es cierto que pagó 750 dólares federales en Impuestos?

Trump: pagué millones de dólares 38 mdd, 27 mdd esto se hizo con base en las leyes; él aprobó créditos fiscales del gobierno de Obama

Biden: el código de impuestos que lo puso en una posición de pagar menos que un profesor es porque dice que es inteligente y aprovecha; eliminaré los recortes de impuestos para invertir en las personas que necesitan ayuda

"Eres el peor presidente de EU"

Trump: "He hecho más en 47 meses que tú en 47 años, hemos hecho cosas que ni se te habían ocurrido".

Biden: "Mi plan económico crearía 7 millones de empleos más que el de Trump, y con 1 mdd para comprar productos estadounidenses aseguraríamos cada centavo.

Eliminar impuestos, tenemos 91 empresas más grandes que no pagan ni un centavo

Trump: Planes de retiro se irían y habría una depresión sin igual

Biden: "A mí me pidieron recuperar una economía"

Trump: "Muchas automotrices regresaron de Alemania y de Japón a EU"

SOBRE EL TEMA RACIAL Y VIOLENCIA CIUDADANA

Biden: criticó a Trump por la actitud mostrada tras los acontecimientos por discriminación racial tras la muerte de George Floyd. "Uno de cada 500 afroamericanos pueden morir por covid -19, y Trump no ha hecho nada. Ha hecho un desastre para esa comunidad".

Trump: "ustedes hablaban de afroamericanos, sacamos gente de la cárcel han tratado a la comunidad negra como cualquiera en este país; los afroamericanos los llamaste superdepredadores, en cuanto a la iglesia tenemos el respaldo de 250 líderes militares, en policía me apoyan, Florida, Texas, Ohio, Portland, creo que a ti no te apoya ningún cuerpo policial".

"Creemos en la ley y el orden y la gente en este país quiere eso"

Biden: "Hay injusticia sistémica, los policías son personas honestas y arriesgan sus vidas para cuidarnos, como presidente haría crear un grupo de derechos y policías para buscar una forma para más transparencia y evitar hechos como los de George Floyd o Breanna Taylor"

"Las protestas si, violencia, no"

Trump: le pagamos a la gente para enseñar ideas enfermas a odiar al país tenemos que volver a los valores fundamentales, racista, lugar terrible

Biden: nadie está haciendo eso, "él es el racista, hay falta de sensibilidad racial y tienen que conocer que es denigrante para otros, nadie quiere dañar sentimientos... todos somos estadounidenses y debemos unirnos

Trump: con Obama había odio, lo que pasó en Baltimore, Oakland, la razón es que los demócratas no quieren hablar de ley y orden.

Biden: los crímenes violentos bajaron 17% con nosotros, hay que tener justicia

Moderador: ¿Están los candidatos a favor del 'Black Lives Matter'?

Biden: evade la pregunta y afirma que la autoridad comunitaria es la mejor opción.

Trump: la Guardia Nacional es la mejor opción para terminar con las protestas en Portland.

Trump: "Yo quiero ver paz. Menciona un grupo, a qué grupo quieres que condene?"

Califica a ANTIFA (movimiento antifascista de extrema izquierda) de ser un "grupo peligroso".

SOBRE HIJO DE BIDEN:

Trump: acusó al hijo del candidato demócrata de corrupción

"¿Por qué la mujer del alcalde de Moscú le dio a su hijo (Hunter) 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?"

Biden: perdió los papeles y llamó "payaso" payaso a su rival, aunque se disculpó de inmediato

"Bueno, es difícil hablar con este payaso. Discúlpeme".

RAZONES PARA SER VOTADO:

Trump: "Nunca ha habido un gobierno o un presidente que haya hecho más de lo que he hecho en tres años y medio"

Teníamos que luchar por todos los flacos

Antes del covid, teníamos la economía más pujante de la historia, tasa más baja de desempleo

Corregimos atención de veteranos

Para final del primer mandato tendré aproximadamente 300 jueces en la corte de apelaciones

Me dejaron 128 vacantes para llenar en la Corte

Biden: "Con este presidente nos hemos vuelto más débiles, enfermos"

"Le dejamos una economía pujante y él causó la crisis"

"Yo me he enfrentado a Putin y le he dicho que no vamos a aguantar ninguna de sus cosas; él es el "cachorro de Putin".

SOBRE INCENDIOS FORESTALES EN CALIFORNIA:

Trump: Quiero aire y agua limpia, tenemos la menor emisión de carbonos

El acuerdo de París habría sido un desastre porque a nuestros negocios les está yendo bien.

Hay que manejar los recursos forestales, los bosque llenos de árboles caídos desde hace muchos años. "Cae un cigarrillo y todo se incendia. Hay que manejar los recursos forestales"

"Tenemos que hacer todo lo posible" por la pureza de los recursos.

Moderador: ¿Si cree en la ciencia del cambio climático por qué ha derogado el plan de energía limpia y eliminó límites a la emisión de contaminantes?

Trump: "Porque estaba disparando los precios de la energía"

Los vehículos son menos costosos, son más seguros "Tendremos dos o tres veces más vehículos vendidos".

Biden: En la administración como vicepresidente se bajó el costo de la energía renovable "para hacerla tan económica como el carbón y el petróleo"

"Nadie hará otra refinería, los recursos irán a energías renovables"

Convertir la flota federal para operar con vehículos eléctricos con 500 mil estaciones de carga y nuevas carreteras

Reconvertir 400 millones de edificios para protegernos contra el clima, para que emitan menos contaminantes

Podemos llegar a 0 emisiones para 2035, sin perder trabajos con un buen salario con una estructura que sea verde

Se reuniría con el acuerdo de París

















