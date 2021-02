Trump acepta que no hay pruebas de terroristas en caravana

Donald Trump reconoció que no existen pruebas de que haya terroristas en la caravana migrante. (EFE)

El presidente estadounidense Donald Trump reconoció que no tiene pruebas de que en la caravana de migrantes procedente de Honduras y que se dirige a Estados Unidos haya presencia de personas de Oriente Medio, aunque insistió en que es una posibilidad.



“No hay prueba de nada, no hay prueba de nada, pero podría ser, o no necesariamente tienen que estar en ese grupo”, dijo Trump en un intercambio con reporteros en la Oficina Oval.

En los últimos días, entre sus diatribas contra la caravana, Trump ha insistido sin ofrecer evidencias en que hay “personas del Medio Oriente”, así como criminales y miembros de la pandilla MS-13, en la caravana de migrantes que se encamina a los Estados Unidos desde Honduras.

Aunque en su intercambio con los reporteros reconoció no tener evidencias de que haya personas del Medio Oriente en la caravana, insistió en que es un hecho que existen personas de esa y de otras regiones que llegan a la frontera y “que no son apropiadas para nuestro país”.

“No los voy a dejar entrar, no van entrar, no van entrar, haremos todo lo que sea necesario pero no van entrar”, indicó.

Trump señaló en recientes mensajes en las redes sociales que la situación equivale a una emergencia nacional, y aseguró en una entrevista con la prensa que enviará a la frontera a todas las tropas que sean necesarias para evitar el ingreso de la caravana.