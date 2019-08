Tras escándalo, Trump anuncia que John Ratcliffe declinó a la Dirección de Inteligencia

El presidente de Estados Unidos anunció que el congresista John Ratcliffe declinó como candidato a jefe de la inteligencia, después de que éste fuera objeto de duras críticas por su falta de experiencia para el cargo y la presunta exageración de sus méritos en su currículum.

"En lugar de sufrir meses de calumnias y difamaciones, le he explicado a John lo miserable que habría sido para él y su familia tratar con esta gente, y John, por tanto, ha decidido quedarse en el Congreso", explicó Trump en Twitter.

Our great Republican Congressman John Ratcliffe is being treated very unfairly by the LameStream Media. Rather than going through months of slander and libel, I explained to John how miserable it would be for him and his family to deal with these people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de agosto de 2019

"Anunciaré mi designación para el director de la Inteligencia Nacional en breve", añadió.

....John has therefore decided to stay in Congress where he has done such an outstanding job representing the people of Texas, and our Country. I will be announcing my nomination for DNI shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de agosto de 2019

Hasta este jueves, el presidente confirmó que seguía adelante con el proceso de designación de Ratcliffe, a pesar del escándalo sobre la exageración de sus logros.

"El congresista Ratcliffe es un hombre espectacular y estoy seguro de que lo hará muy bien", dijo a los periodistas, tras abandonar la Casa Blanca para dirigirse a un mitin en Ohio.

A Ratcliffe, la prensa y senadores republicanos lo acusaron de exagerar su experiencia en el campo de la lucha antiterrorista durante su etapa en la fiscalía del distrito oriental de Texas.





