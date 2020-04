"Tomaremos la decisión pronto": Trump sobre reabrir EU ante covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que pronto tomará la decisión para reabrir el país ante la pandemia de covid-19 (coronavirus) y que los estadounidenses regresen al trabajo.

En una entrevista a Fox News, Trump aseguró que tiene un consejo formado por líderes en sectores como la política, economía y la medicina, con quienes tará la decisión "bastante pronto".

El presidente de Estados Unidos aseguró que sus instintos jugarán un papel clave en su decisión sobre cuándo reabrir el país: "Te guste o no, hay cierto instinto".

"Tenemos que recuperar nuestro país. La gente quiere volver al trabajo", dijo Trump a Fox News.

Aunque Donald Trump quería que el país se reabriera para semana santa, ha extendido las pautas de distanciamiento hasta el 30 de abril.

Para muchos expertos, las consecuencias económicas del coronavirus será similar a la de la Gran Depresión, que se prolongó durante gran parte de la década de 1930 y vio al 20% de los estadounidenses sin trabajo.

En las últimas tres semanas, más de 16 millones de estadounidenses han solicitado el apoyo de desempleo.

Aunque Trump ha sido fuertemente criticado primero por desestimar la pandemia y luego por actuar tarde ante la propagación del virus en su país, asegura que lo ha hecho de forma correcta.

El presidente estadounidense confía en que la economía se recuperará cuando las empresas vuelvan a abrir.

"Esta demanda acumulada de todos los que desean salir y volver a trabajar, creo que vamos a tener un tremendo aumento [...] Va a ser como un cohete, realmente lo creo".

Por otra parte, Trump dijo que el país será reconstruido "en honor de todos los que han muerto".

La entrevista llega después de que Trump le dijo a los medios el viernes que su decisión sobre cuándo reabrir el país será la más grande que haya tenido que tomar.

"No sé si he tenido una decisión más grande que esa, si piensas, ¿verdad? Me refiero a pensar en esa decisión, alguien dijo: ´Todo depende del presidente´, y lo es. No sé si he tomado una decisión más importante".

Los funcionarios de salud pública advierten que si los estadounidenses vuelven a la escuela y trabajan demasiado pronto, la nación podría enfrentar una segunda ola de infección y reveses económicos adicionales.

Las palabras de Trump también se dan luego que Estados Unidos no sólo se convirtiera en el país con más casos de coronavirus en el mundo, sino también el que más muertes por el virus registra.

Con información de Fox News y Daily Mail

(Rodrigo Gutiérrez)