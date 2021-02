“Todos los hombres querían tener sexo conmigo”

"Me pidió directamente un favor sexual. Le dije que yo estaba calificada y que tenía experiencia. Nunca pensé que me diría esas cosas. Me levanté para irme. Me agarró la mano y me llevó a una habitación en la parte de atrás de su oficina. Me empujó hacia dentro y me dijo: 'Solo tomará unos minutos, no te preocupes, ven conmigo'", platicó.