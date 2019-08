Tiroteos masivos reviven debate sobre prohibición de armas en EU

Un reciente estudio de la revista Journal of Trauma and Acute Care Surgery demostró que el 70 por ciento de las muertes por disparos masivos entre 1981 y 2017 pudieron ser prevenidos si las armas hubieran sido prohibidas (Especial)

Los tiroteos masivos en El Paso y Dayton, Ohio, están reviviendo entre los demócratas el debate sobre la prohibición de las armas de asalto, impulsadas por un influyente movimiento que exige acciones más contundentes contra las armas.

Por medio de un ensayo publicado en la revista Time, el expresidente Bill Clinton pidió la restitución de la prohibición. De igual forma, el exvicepresidente Joe Biden ha promocionado esta ley en los últimos días.

El tirador de Dayton utilizó una pistola modificada estilo militar, mientras que el pistolero de El Paso tenía una variante de rifle AK-47, lo que está orillando a los demócratas a repensar el problema, de acuerdo con el diario The Washington Post.

Creo que puede trazar el ascenso del movimiento moderno contra la violencia armada junto al número cada vez menor de demócratas que se oponen a la prohibición de armas de asalto", dijo el senador Chris Murphy.

Sin embargo, existe aún mucho escepticismo sobre si es posible que la prohibición de armas de asalto avance en Washington en el corto plazo.

Incluso el presidente Donald Trump dijo que "no hay apetito político" para dicha prohibición, a pesar de que públicamente promociona la posibilidad de ampliar las verificaciones de antecedentes a pesar de la oposición de los defensores de los derechos de las armas.

Existe un debate sobre cuán efectiva fue la prohibición de 1994, no obstante, un reciente estudio de la revista Journal of Trauma and Acute Care Surgery demostró que el 70 por ciento de las muertes por disparos masivos entre 1981 y 2017 pudieron ser prevenidos si las armas hubieran sido prohibidas.

Pero lejos de impulsar una prohibición de armas de asalto, la Cámara liderada por los demócratas ha impulsado una legislación que amplía las verificaciones de antecedentes, una política más políticamente aceptable.

Mientras que el Senado controlado por el Partido Republicano podría tener dificultades para avanzar en las restricciones de armas más leves, como un proyecto de ley que permitiría a tribunales a prohibir las armas de fuego a las personas que se consideran amenaza para ellos mismos o para otros.

Una encuesta PBS NewsHour encontró que el 57 por ciento del público apoyaba la prohibición de la "venta de armas de asalto semiautomáticas, como la AK-47 o la AR 15".

Asimismo, 3 de cada 10 republicanos apoyaron la propuesta, llegando a una ligera mayoría de independientes y más de 8 de cada 10 demócratas.

