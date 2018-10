Tiroteo en Pittsburgh deja 8 muertos

Un tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh, dejó al menos 8 muertos, la mañana de este sábado, según fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron en la sinagoga El árbol de la vida, entre las avenidas de Shady y Wilkins, donde dos agentes policiales recibieron disparos, sin que se tenga más información hasta el momento.

Según los reportes un hombre armado ingresó al lugar y abrió fuego, quien ya se encuentra detenido.

El presidente Donald Trump advirtió, a través de su cuenta de Twitter, a quienes viven cerca de la zona, y pidió ponerse a cubierto.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!