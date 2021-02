Tiroteo en Brooklyn deja cuatro muertos y tres heridos

Al menos cuatro personas murieron y tres resultaron heridas este sábado en un tiroteo registrado en un club del distrito neoyorquino de Brooklyn.



Las autoridades aún no han esclarecido las causas del suceso ni han podido identificar a ningún sospechoso.



El tiroteo tuvo lugar poco antes de las 7:00 hora local en un local registrado como un club para eventos privados, informaron varios medios locales.



Cuatro hombres fueron declarados muertos, mientras que tres personas con heridas de bala -dos hombres y una mujer- fueron trasladadas a un hospital de la zona.



Según fuentes citadas por el diario The New York Times, la Policía está interrogando a dos personas en los primeros compases de la investigación, pero no hay ningún detenido





Con información de EFE