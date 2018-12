Time también nombra personas del año a periodistas perseguidos

La revista Time anunció que su reconocimiento como persona del año 2018 es para "los guardianes y la guerra por la verdad". La publicación estadounidense quiso homenajear a los periodistas que han luchado —en algunos casos hasta la muerte— por narrar la realidad de manera objetiva.

Los reporteros que destacan son el saudí Jamal Khashoggi, asesinado el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul; la filipina Maria Ressa, directora general del sitio web de noticias Rappler y perseguida por el régimen de Rodrigo Duterte; y dos periodistas de la agencia Reuters, los birmanos Wa Lone y Kyaw Soe Oo, que están encarcelados hace casi un año en Myanmar por sus investigaciones.

Time también reconoció el trabajo del periódico local Capital Gazette, de Annapolis (Maryland), cuya redacción protagonizó el pasado junio el tiroteo más sangriento contra un equipo periodístico en las últimas décadas en Estados Unidos. El atacante asesinó a cinco de sus trabajadores, informó El País.

"Este año reconocemos a cuatro periodistas y una empresa periodística que han pagado un terrible precio por enfrentarse al reto de este momento". En la lista de los finalistas figuraba el abogado especial Robert S. Mueller, quien está investigando la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y el presidente Donald Trump.

