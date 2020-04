Texas anuncia reapertura de negocios no esenciales para el 1 de mayo

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que restaurantes, tiendas, iglesias y cines podrán reabrir como parte de la fase uno de la reapertura de la economía del estado tras las medidas de confinamiento contra el coronavirus.

Estos establecimientos deberán de seguir las medidas de prevención, por lo que únicamente operarán al 25% de su capacidad, aunque las ciudades con bajos índices de contagios (5 o menos) podrán hacerlo al 50%.

La orden de quedarse en casa expira este 30 de abril, dijo el gobernador de Texas en conferencia de prensa, pero precisó que el regreso a la normalidad será en fases y poco a poco.

La primera fase inicia el viernes 1 de mayo, y si se puede contener los contagios, habrá una segunda fase dos semanas después.

Abbott enlistó que los negocios podrán reabrir:

Restaurantes, cines y centros comerciales pueden reabrir siempre y cuando no sobrepasen su capacidad en un 25%. ''Si esto funciona, podrán aumentar su capacidad un 50%'', dijo Abbott.

Precisó que si algún propietario no se siente seguro de abrir, no tiene que hacerlo.

Museos y bibliotecas pueden abrir, siempre y cuando no excedan su capacidad. Y sus exhibiciones interactivas deben permanecer cerradas.

Las iglesias y congregaciones religiosos pueden reabrir a partir del 1 de mayo pero hizo hincapié a que sigan las instrucciones de distanciamiento social e higiene.

Los deportes pueden reanudarse mientras no haya más de 4 participantes a la vez, como el golf o el tenis.

''No hemos asegurado de que los hospitales tengan todo tipo de equipo para enfrentar esta contingencia'', destacó el mandatario estatal.

El gobernador mencionó que se ha trabajado en buscar más fondos para desempleados y propietarios de pequeños negocios, por ello, las decisiones que se han tomado están enfocadas para que se reactive la economía y que todos regresen a trabajar; sin embargo, subrayó la importancia que se siga con el distanciamiento social y las medidas higiénicas como usar mascarillas y lavarse las manos.

Hay ciertos negocios que aún no pueden reabrir como bares, estéticas, salones de belleza, peluquerías y gimnasios, porque los especialistas no lo recomiendan. No obstante, Abbott externó su confianza de que a mediados de mayo puedan reabrir.

La segunda fase podría empezar el 18 de mayo, con los negocios no esenciales, aunque dependerá del número de casos de contagios y muertes por covid-19 que se presenten a partir del 1 de mayo.

Con tapabocas reabren playas del sur estadounidense





Playas como South Padre en Texas, Melbourne en Florida o las de Ventura y Orange County en California, entre otras, han decidido reabrir para que la gente pueda disfrutar del mar en Estados Unidos, pero con la invitación a seguir medidas de salud para detener el coronavirus.

Las playas reabiertas en general reportaron arribos a gran escala por parte de los visitantes, que en algunos casos no respetaron las medidas de distanciamiento social estipuladas para el cuidado de la salud.

Pero las autoridades de los respectivos condados en Texas, California y Florida afirmaron que los visitantes fueron cuidadosos con los lineamientos, que en la mayoría de los casos incluyen el empleo de cubrebocas a la orilla del mar y colocarse a más de un metro y medio del resto de las personas.

En algunas playas sólo permiten nadar o a surfear, sin colocar camastros al sol, mientras en otras zonas sólo son posibles caminatas, por lo que se recomienda a los visitantes revisar las estipulaciones propias de cada demarcación y cada playa antes de visitarlas, informó US Today.

Las fotografías de los arribos a gran escala generaron posturas contrarias, mientras que parte de la población criticó en redes sociales estas decisiones estatales, en otros casos hubo apoyo a las entidades por liberar a los habitantes de las medidas de confinamiento para evitar los contagios de covid-19.

En lo que respecta al condado de Los Ángeles, se ha estipulado que mantendrán las medidas que solicitan quedarse en casa hasta el 15 de mayo, lo que incluye prohibiciones para acudir a las playas más famosas del estado, como Venice o Santa Monica, que cada día tienen cientos de visitas de locales y turistas, informó CNN.