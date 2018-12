Termina con novio y le arranca labio para que no bese a ningún otro

REDACCIÓN 11/12/2018 04:47 p.m.

Un sujeto fue sentenciado a 12 años de prisión luego de declararse culpable el pasado mes de octubre de morder el labio de su exnovia hasta arrancárselo porque ella no quería regresar con él.

Esto tuvo lugar el 27 de octubre de 2017 en Greenville, Carolina del Sur, cuando Seth Aaron Fleury le pidió a Kayla Hayes que volviera con él, pero ella le dijo que no y entonces la atacó.

"Se subió a mi carro y me dio miedo su actitud, luego me besó e intenté quitarme pero no supe qué pasó, sentí la boca adormecida. Cuando miré hacia abajo, mi pierna estaba ensangrentada, él había escupido mi labio y al darme cuenta grité a todo pulmón".

Kayla recuerda que terminó con él y al siguiente momento estaba en un hospital por una cirugía reconstructiva pues los médicos dijeron que su labio estaba muy dañado como para colocarlo de nuevo en su cara.

Tras una semana de la operación y de retirar los puntos, la joven se sometió a un tratamiento láser para romper el tejido cicatricial que le permitió recuperar la movilidad de la boca.

Kayla dijo a varios medios que su relación fue tóxica desde el principio e incluso su familia y amigos estaban en contra porque comenzó a alejarla de todos.

El abogado del joven de 23 años explicó a Kayla que arrancarle el labio era la forma de su expareja de dejarle una marca para su siguiente relación.

La joven pasó más de un año con temor a que el hombre la esperara afuera de su casa a pesar de que tenía un brazalete de seguridad.

El 18 de octubre de este 2018 Seth se declaró culpable y recibió una condena de 12 años de cárcel.

Tras su vivencia, Kayla creó una página en Facebook llamada Rise Above y se ha dedicado a ayudar a jóvenes en el mundo a identificar los signos de abuso y violencia para salir de las relaciones tóxicas pues espera que lo que le ocurrió a ella, no le pase a nadie más.





