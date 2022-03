"Tengo que hablar aunque tenga miedo": embajador ante la OEA carga contra Ortega

El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, aseguró este miércoles que dejará de "guardar silencio" y arremetió contra "la dictadura" de Daniel Ortega en su país.

"Tengo que hablar aunque tenga miedo, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos", declaró McFields durante una sesión virtual del organismo. "Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí".





EL TESTIMONIO DE MCFIELDS

McFields, que fue nombrado embajador ante la OEA en octubre del año pasado, dijo tomar la palabra "en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida" en Nicaragua desde 2018.

"Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible", agregó.

Palabras del Embajador de #Nicaragua Arturo McFields Yescas al Consejo Permanente de la #OEA pic.twitter.com/cMNiv69CIh — OEA (@OEA_oficial) March 23, 2022

El embajador reveló que en noviembre pasado (días antes de que Nicaragua anunciara su salida de la OEA) pidió a la Cancillería la liberación de 20 opositores presos de la tercera edad y de otros 20 con un estado de salud delicado, pero aseguró que no le hicieron "caso".

"En el gobierno nadie escucha y nadie habla, lo intenté varias veces durante varios meses pero todas las puertas se me cerraron", expresó. También lamentó que en su país "no haya libertad de publicar un simple tuit" y reprochó que no queden organismos de derechos humanos.

Sin embargo, opinó que "hay esperanza", ya que "la gente de adentro del gobierno y de afuera está cansada de la dictadura".

"Cada vez van a ser más los que digan basta, porque la luz siempre puede más que las tinieblas", señaló McFields.





LA REACCIÓN EN LA OEA

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofreció "protección" a McFields después de sus declaraciones.

"Quiero reconocer que el embajador McFields ha tomado la posición éticamente correcta y responde a los principios y valores de esta organización", expresó Almagro. "En ese sentido, la Secretaría General le ofrece protección".

Valoramos el coraje del Embajador de #Nicaragua Arturo McFields Yescas y su compromiso con los valores de a @OEA_oficial. Ésta es la posición éticamente correcta. https://t.co/H5vb2WuDQ2 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 23, 2022

La intervención del embajador fue aplaudida por varios países como Estados Unidos, Uruguay, Perú, Brasil, Colombia y Ecuador. Sus representantes destacaron la valentía de McFields y expresaron preocupación por su seguridad.

Mientras tanto, los representantes de México y de Argentina dijeron que tomaron nota de las palabras del embajador nicaragüense.

Ortega inició su quinto mandato el 10 de enero, tras unas elecciones marcadas por el encarcelamiento de opositores.









ACV (con información de Efe)