"Tengo mucho miedo": Así impacta la invasión de Ucrania a las familias del país

"No quiero ser una refugiada", dice Oksana, una mujer que se vio obligada a dejar Ucrania. "Quiero volver a casa, donde mis hijos eran felices".

Desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, más de medio millón de niños se han visto obligados a dejar su hogar, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayoría se ha desplazado a países vecinos, como Ucrania y Eslovaquia, para dejar atrás la violencia.

"Están tristes, y no es de extrañar, porque ayer tenían una vida normal y hoy están aquí en Eslovaquia", asegura un voluntario al medio alemán Deutsche Welle. "Y no es que hayan tenido previsto venir, sus vidas han cambiado por completo".





"YO SOLO QUIERO... TENGO MUCHO MIEDO"

Oksana y sus dos hijos se encuentran entre los refugiados que llegaron al país desde el oeste de Ucrania en los últimos días.

"Estaba muy asustada por mis hijos", explica la mujer al medio. "Tuvimos que huir. Todos tuvimos que huir, y ahora no sé qué hacer".

Aunque su familia se encuentra a salvo, asegura que sigue sin comprender la magnitud de la guerra.

"No quiero ser una refugiada", agrega. "Quiero volver a casa, donde mis hijos eran felices".

Por su parte, su hija le dice al medio entre lágrimas: "Yo solo quiero... Tengo mucho miedo".

Otra de las mujeres refugiadas en Eslovaquia también llegó al país con sus hijos pequeños. Sin embargo, está preocupada por su esposo, que se quedó atrás para luchar contra las tropas rusas.

"Todos estamos preocupados pero, ¿qué podemos hacer? Mi marido nos dijo que nos fuéramos y nos fuimos", explica al medio.

"Puede que no volvamos a vernos. Eso no está bien. Si tenemos que morir, queremos morir juntos", agrega. "No está bien que mi esposo esté en Ucrania y nosotros aquí. Nadie quiere irse de su casa".





