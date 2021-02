“Tengo coronavirus y hasta ahora no ha sido tan malo”

Un hombre de 60 años, contagiado de coronavirus covid-19 en Estados Unidos, relata cómo ha sido su vida desde que fue infectado y dice que no ha sido tan grave como lo fue cuando tuvo bronquitis.

A través de una publicación en The Washington Post, el hombre platica su experiencia con el coronavirus.

El hombre fue infectado por el coronavirus en el Diamond Princess, el crucero que estuvo en cuarentena fuera de Yokohama durante 14 días.

“Mi esposa y yo nos hicimos una prueba de hisopos para detectar el virus. Nuestras temperaturas eran normales; obtendrían los resultados del hisopo en 48 horas. Los resultados de nuestras pruebas no habían llegado antes de abordar los autobuses para el aeropuerto, donde nos esperaban dos aviones del gobierno de EE. UU

Cuando salimos de Tokio, tuve un poco de tos, pero lo atribuí al aire seco de la cabina”.

(Foto: EFE)

Ya en el avión los síntomas empezaron a crecer. Comenzó a tener temperatura de 103 grados, por lo que se dirigió a la parte trasera del avión, donde había un área de cuarentena.

Funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades subieron al avión y les dijeron a tres de los pasajeros que volarían a Omaha.

Los CDC tenían una ubicación de cuarentena en el hospital de la Universidad de Nebraska. El hombre llegó al nosocomio el 17 de febrero, ahí, las autoridades lo pusieron en una camilla y lo llevaron en una camioneta.

En el campus del hospital, al hombre lo pusieron en una unidad de biocontención.

“El espacio estaba cerrado, con dos ventanas de doble acristalamiento que daban al pasillo y una puerta grande, pesada y aislada. Dos cámaras me miraban en todo momento; un conjunto de monitores de computadora estaban equipados con micrófonos, para que el personal médico y yo pudiéramos comunicarnos con los funcionarios de los CDC en el comando central al final del pasillo. La sala había sido utilizada por última vez para el brote de ébola en 2014”, comenta.

El hombre fue puesto a disposición de un montón de pruebas de laboratorios. Los médicos y enfermeras llevaban trajes de materiales peligrosos de alta resistencia sellados con cinta adhesiva y equipada con motores que ayudaban con la circulación del aire.

(Foto: EFE)

“Cuando la prueba regresó unas horas más tarde, no me sorprendió saber que tenía el coronavirus. Más tarde, el hisopo de Tokio confirmó el resultado: había contraído el virus incluso antes de abandonar el barco”.

En ese viaje, varios pasajeros más también contrajeron el virus. Excepto su esposa. Ella dio negativo. A todos los contagiados los aislaron, aunque podían comunicarse a través de sus teléfonos.

“Durante los primeros días, el personal del hospital me conectó a un IV, principalmente como medida de precaución, y lo usó para administrar magnesio y potasio, solo para asegurarme de que tenía muchas vitaminas. Aparte de eso, mi tratamiento consistió en lo que parecían galones y galones de Gatorade, y, cuando mi fiebre aumentó un poco más de 100 grados, algo de ibuprofeno. Las enfermeras llegaron a la habitación cada cuatro horas más o menos, para revisar mis signos vitales, preguntarme si necesitaba algo y extraer mi sangre. Me volví muy bueno desenganchando todos los monitores, verificando mi nivel de oxígeno, presión arterial y frecuencia cardíaca para poder ir al baño o simplemente pasear un poco por la habitación para que mi sangre fluyera. Nunca pude acostumbrarme a volver a engancharlos sin hacer un lío enredado”.

El hombre relató al portal extranjero que este jueves fue su prueba más reciente, en la cual aún dio positivo. Sin embargo, ya no necesita mucha atención médica.

“Las enfermeras controlan mi temperatura dos veces al día y me extraen sangre, porque acepté participar en un estudio clínico para tratar de encontrar un tratamiento para el coronavirus. Si obtengo un resultado negativo tres días seguidos, entonces me puedo ir”.

“El tiempo ha pasado más rápido de lo que esperaba. Con mi computadora portátil, hago todo el trabajo que puedo, de forma remota. Me pongo al día con amigos. Doy paseos por mi habitación, tratando de dar mil pasos más cada día. También miro las noticias. Es surrealista ver a todos entrar en pánico: conferencias de prensa, caída del mercado de valores, cierre de escuelas, sobre una enfermedad que tengo. Parece probable que el coronavirus se propague en los Estados Unidos, pero no ayudará a nadie si todos entramos en pánico”, explica.

Aunque está consciente de los riesgos de la enfermedad. . Al menos seis pasajeros de Diamond Princess murieron a causa de la enfermedad, de unos 705 pasajeros que la atraparon.

(Foto: EFE)

“Aun así, el coronavirus no tiene que ser una calamidad horrible. Según mi experiencia, recomendaría que todos obtengan un buen termómetro digital, solo como una herramienta de comodidad, para que puedan tranquilizarse si sus narices comienzan a funcionar”.

“Si me dijera cuando salí de casa en enero, que no volvería hasta marzo, que, en cambio, estaría confinado durante más de 24 días porque contraería un nuevo virus en el centro de lo que podría convertirse en una pandemia. - eso me hubiera asustado por completo. Pero ahora que está sucediendo, lo estoy tomando un día a la vez”.

El hombre de 60 años describe que vive la enfermedad sin escalofríos, sin dolores corporales y que mantiene una respiración constante sin nariz tapada.

“Si estuviera en casa con síntomas similares, probablemente habría ido a trabajar como de costumbre”.