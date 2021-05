"Temen que los intuben, dicen que los vamos a matar": médico que enfrenta covid

Colombia atraviesa una de las peores crisis desde que inicio la pandemia por coronavirus, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, el país acumula más de 76 mil muertes por covid-19.

Las principales ciudades como Bogotá y Medellín han llegado a superar el 90 por ciento de su capacidad en la unidad de cuidados intensivos.

De acuerdo con Antonio Nirta, un joven médico de 27 años, narró a la BBC su iniciar en la carrera de medicina justo cuando la pandemia comenzaba azotar a su país.

Nirta cuenta que decidió trabajar en una sala de urgencias en un hospital público en un municipio cercano a Medellín, una de las ciudades más golpeadas por la covid-19.

En este relato, cuenta cómo salió de las aulas a enfrentar la peor crisis de salud de los últimos años, cómo lidia con un virus impredecible, y con la impotencia de ver morir a pacientes porque no hay los insumos necesarios para ayudarlos.

Antonio recuerda que en marzo del año pasado, él se encontraba realizando sus prácticas porque le faltaba un mes para graduarse, cuando llegó un correo de la universidad diciendo que suspendiéramos todas las actividades académicas, porque iban a comenzar un proceso de aislamiento para no exponer a los estudiantes al contagio.

Tras esta determinación, Nirta comenzó a trabajar realizando teleconsultas con pacientes de covid-19, durante meses continúo laborando y ayudando a la gente.

El joven médico comenta que las teleconsultas son un mecanismo bueno, pero funciona cuando se le dan garantías a los pacientes de tener pruebas o terapias en casa para enfrentar la enfermedad, pero en Colombia los servicios de salud no garantizan una atención adecuada.

Por ello, en enero de este año Antonio decidió dejar las teleconsultas y comenzó a trabajar de forma personal en el área de urgencias de un hospital, decisión que no agrado mucho a su familia, en especial a su padre, "me decía que no era justo que yo me expusiera de esa manera, le dije que yo estudié medicina para poder ayudar a las personas. Hubo una discusión fuerte, pero mi decisión estaba tomada y él la respetó".

Antonio trabaja en el hospital Santa Isabel, en San Pedro de Los Milagros, cerca de Medellín y su primer miedo fue el de poderse contagiarse o contagiar a su familia.

La enfermedad es una ruleta rusa hay personas que son asintomáticas, pero hay otras que mueren.

"Cuando le dices a un paciente que tiene covid-19, él atraviesa las etapas del duelo: la negación, la rabia, la culpa. La gran mayoría se niega a creer que están contagiados, nos dicen que solo les decimos eso para hacerles un daño, eso es muy triste", narra Nirta.

Una de las peores experiencias que ha tenido que atravesar este joven médico, es el proceso de intubación de los pacientes, muchas nos dicen que los vamos a matar

"Piensan que la intubación no es una medida terapéutica sino de asesinato".

A los pacientes les da miedo que al entrar a una unidad de cuidados intensivos vayan a morir. La verdad es que eso es muy probable, pero ellos no lo ven como un acto de humanidad en el que estamos haciendo todo lo posible por salvarlos, sino que en muchas ocasiones lo ven como un acto de malicia para causarles daño.

Desde marzo, Colombia vive una situación grave por el aumento de contagios y muertes por covid, ubicándolo como el tercer país con más casos de coronavirus en América Latina, después de Brasil y Argentina.

Sumado a este panorama, en Colombia solo poco más del 3 por ciento de toda la población ha sido completamente vacunada y el sistema de salud amenaza con colapsar.





kach