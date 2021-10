Tedros Adhanom con camino libre a reelegirse en la OMS en 2022

Ginebra.- El etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2017, es el único candidato presentado al proceso de elección del nuevo director general para el mandato que empezará en 2022, confirmó hoy esta agencia de la ONU.

"Un sólo candidato ha sido propuesto por los Estados miembros hasta la fecha límite del 23 de septiembre", subrayó la OMS en un comunicado.

El experto etíope, que en principio seguirá dirigiendo la organización hasta 2027, ha tenido que gestionar la respuesta de la OMS a la peor crisis sanitaria mundial del último siglo, causada por la pandemia de COVID-19.

ADHANOM VS AMLO

En días pasados, Tedros Adhanom respondió al ultimátum que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo al organismo sobre la aprobación de la vacuna contra la covid-19 desarrollada en Rusia, la Sputnik V. "Pueden enviar a sus expertos", dijo.

Por su parte, el presidente mexicano también respondió al dirigente de la OMS:

"Ya le envié un oficio y no me mandan lo que estamos pidiendo, no deberían enojarse, deberían apurarse y resolver, y eso es lo que les pido en la carta, ya resuelvan porque son millones de personas que han sido vacunadas y ahora resulta que la OMS no ha dado su visto bueno a las vacunas, además vacunas que han demostrado en los hechos que ayudan y protegen", lanzó.

(djh)