"Te voy a hacer heterosexual.." a fuerzas; ataque homofóbico en Barcelona

Justo en día en que se celebraba el Pride Barcelona 2019, un joven homosexual fue víctima de un ataque homofóbico, cuando el interior de un McDonalds de la ciudad española un sujeto lo increpó por su forma de vestir, de moverse y de hablar dentro del establecimiento.

Los hechos, ocurridos el jueves, quedaron registrados en un video que se ha hecho viral en redes sociales, luego de ser compartido por influencers. En la grabación se ve el momento en que un joven, vestido con shorts de mezclilla, tenis blancos y una camiseta fluorescente se queja con un guardia de seguridad debido a que otro hombre lo insultaba y amedrentaba por su forma de vestir.

"¿En serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo vestir así?", cuestiona el joven al guardia, mientras su agresor se le para en frente para atacarlo verbalmente.

"Te voy a hacer heterosexual a ostias"

Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonalds de barcelona por su forma de vestir tan "femenina". Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas. pic.twitter.com/N4yu9DJIYg — paleo_20 (@paleo_20) 27 de junio de 2019

"Que yo no te digo eso, es que estás en un sitio público, yo visto bien", le dice el agresor al joven gay. "Te voy a hacer heterosexual a hostias".

En tanto, el guardia de seguridad se mantiene al margen y sólo coloca sus brazos entre los dos hombres.

"Ahora cuando salgas te voy a dar hostias y se te va a quitar la mariconería", amenaza el agresor, para luego agregar: "A mí me estás faltando al respeto por vestir así en un sitio público y más habiendo niños pequeños".

Frente a la pasividad del guardia de seguridad fue otro hombre quien saca del establecimiento al homófobo.

Luego de la difusión del video, organizadores del Pride Barcelona condenaron lo ocurrido y se dijeron "completamente indignados con el grave episodio de homofobia sufrido ayer en un establecimiento cercano al pregón de la Plaza Universitat".