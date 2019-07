Tambalea investidura de Pedro Sánchez por alianza fallida con Podemos

Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), no alcanzó este martes el respaldo del Congreso de los Diputados para un nuevo mandato como presidente del gobierno español.

En la votación realizada en la cámara baja, Sánchez obtuvo 124 votos a favor, frente a 170 negativos y 52 abstenciones: Sánchez requería el aval de 176 diputados para obtener la mayoría absoluta.

Resalta la abstención del partido Unidas Podemos (UP), con el que el PSOE busca formar un Ejecutivo de coalición.

¿QUÉ PASA TRAS LA NEGATIVA?

El jueves tendrá lugar una segunda votación en la que al candidato socialista le bastaría una mayoría simple, es decir sumar más votos a favor que en contra, para lo que necesitaría el apoyo de UP y otros grupos minoritarios como ERC (catalanes republicanos independentistas) y el PNV (nacionalistas vascos) se abstengan. Estos dos últimos partidos deberían abstenerse de votar.

ASÍ REACCIONÓ EL PSOE

Tras la abstención de Unidas Podemos, Pedro Sánchez, Carmen Calvo, María Jesús Montero, Adriana Lastra, José Luis Ábalos e Iván Redondo sostuvieron una reunión para analizar cómo responderán ante ello. Los políticos del PSOE permanecieron en el Congreso hasta las 18:00 hora local.

Fuentes del gobierno aseguran que mañana miércoles se llevará a cabo una junta en la que se definirán las acciones del partido socialista.

Sánchez admitió este martes en el Congreso que hasta ahora hay "nulo éxito" en las conversaciones.

Recalcó que UP es "el socio" con el que quiere cooperar y gobernar y se quiere entender con ellos pese al debate bronco que mantuvo ayer con Iglesias en la Cámara Baja.

LA NEGOCIACIÓN

Por su parte, Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno español, llamó de inmediato a al diputado de Podemos, Pablo Echenique, para reanudar la negociación de alianza.

De acuerdo con la fracción liderada por Pablo Iglesias, lo que se necesita para que se concrete la coalición es que el PSOE haga una nueva propuesta en la que se garantice que UP pueda desarrollar políticas con carteras sociales.

"Hemos encontrado a un PSOE que nos ha dicho no, no y no", dijo Ione Belarra, portavoz adjunta de UP en el Congreso, quien reprochó a los socialistas que no se hayan movido nada para facilitar un acuerdo. Además, recordó "el paso al lado que dio Pablo Iglesias", en referencia a la renuncia del líder del partido izquierdista a formar parte de un futuro Ejecutivo de coalición.

Desde el PSOE, su secretario general en el Congreso, Rafael Simancas, pidió a UP "altura de miras y generosidad", ya que "no hay excusas para bloquear un gobierno progresista, ni ambición personal, ni colectiva".

"Sólo hay dos alternativas: Que España tenga gobierno y avance, o que no lo tenga y se bloquee. La inmensa mayoría de los españoles quiere que el país avance", dijo.

En declaraciones a la prensa antes de la votación, Calvo aseguró que los socialistas mantendrán hasta el "último minuto" las negociaciones.

En adición, confirmó que el PSOE había aceptado que una futura vicepresidencia del Ejecutivo fuera para la "número dos" de Unidas Podemos, Irene Montero.

¿QUÉ RECLAMA UP?

De acuerdo con UP, la vicepresidencia que el PSOE les ofrece no tiene competencias reales, además de estar lejos del manejo presupuestal, pues no se muestra dispuesto a darle tareas de las secretarías de Hacienda, de Vivienda, de Trabajo, de Igualdad y de Transición Ecológica. Podemos acusa que su papel en el gobierno de coalición sería meramente decorativo.

Ante el temor de que en el colectivo se instale la idea de que el partido socialista es quien opta por un nuevo proceso de elección en lugar de pactar con Iglesias, la vicepresidenta Calvo recordó este martes antes de la votación que la oferta sigue en pie, la cual calificó de "razonable y respetuosa"

"Para ellos era muy importante que otra persona en su liderazgo estuviera en un rango muy importante del Gobierno, y eso fue aceptado, no ha habido vetos", dijo la política española.

