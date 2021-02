Supuesta aparición de ovnis en Rusia; la prueba de que las noticias falsas siempre han existido

Hace 30 años la prensa española e internacional se volcó con la supuesta aparición de extraterrestres en Voronezh, Rusia, un despliegue asombroso que muestra que siempre hubo noticias falsas.

Fue el 9 de octubre de 1989, cuando el telediario dio la noticia de que unos extraterrestres habían llegado a Rusia, con cierta cautela, pero totalmente en serio, pero no fueron los únicos: la prensa internacional hizo eco y en España todos los grandes diarios le dieron espacio.

Aunque los supuestos hechos ocurrieron dos semanas antes, el 27 de septiembre de 1989, en ese entonces todos los primeros artículos estaban firmados por agencias, la española Efe y la estadounidense Associated Press, que tomaron como referencia la información de la agencia oficial rusa, Tass.

Sorprendentemente, esta primera fuente original tenía apariencia de seriedad y numerosas confirmaciones de testigos, policía, y científicos, pues al día siguiente de dar a conocer la noticia, los medios movilizaron a los corresponsales, por ejemploAbc dijo: “Los extraterrestres hicieron desaparecer momentáneamente a uno de los testigos”. Pero lo mejor es el subtítulo: “El Gobierno soviético asegura que el asunto no es de su competencia”.

El relato, lleno de vivaces detalles, era alucinante, dando paso a la noticia el presentador del telediario, Luis Mariñas: “Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados sin embargo a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de tres o cuatro metros de estatura, habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso”.

Por su parte el The New York Times publicó un artículo el día 11: “El aterrizaje ovni es un hecho, no fantasía, insisten los rusos”. Pero en general la prensa norteamericana se lo tomó a broma, a pesar de que la CIA, según documentos desclasificados posteriormente, incluyó la información en sus despachos de la época.

La atención a la noticia se mantuvo incluso un par de semanas, sobre todo por la agencia Tass, que seguía insistiendo en que su trabajo era serio y continuaba citando confirmaciones de todo tipo. Las televisiones rusas entrevistaron a testigos, que eran todos niños. Luis Rivas, corresponsal, que habló con los niños, recordó que "no dudaban nada y no tenían contradicciones". "Si estaban instruidos eran alumnos aventajados, lo hacían muy bien".

Según el relato de los menores, la llegada extraterrestre habría ocurrido en un parque y la nave había dejado huellas en el suelo. Las declaraciones referían a que la zona emitía una radioactividad anómala y estos seres habrían dejado una roca de color rojo de un material desconocido en la Tierra. La nave, decían, tenía forma de melón o plátano alargado, y medía unos quince metros. Sus tripulantes tenían tres ojos y el del medio giraba como un radar.

Hasta que un comité científico soviético decretó a final de octubre, un mes después, que no había pruebas de nada, comprobándose de esta manera que desde años atrás se vive en la era de las noticias falsas.

Con información de El país.

MJP