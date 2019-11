Stone, el confidente de Trump que mintió al Congreso y es declarado culpable

Roger Stone libertario y admirador del expresidente de Estados Unidos Richard Nixon (1969-1974) así se ha definido el mismo, fue cercano a Donald Trump durante su campaña para los comicios en 2016, ha llegado a mentir al congreso para proteger la imagen del político empresario.

Trabajó brevemente hasta 2015 como asesor de Trump en campaña presidencial, posteriormente siguió ofreciendo sus servicios de manera informal.

Actualmente Stone de 67 años enfrenta una pena máxima de 50 años tras ser declarado culpable por un tribunal federal, de siete imputaciones que había sido acusado cinco delitos por testimonio falso, uno de obstrucción de procedimiento oficial y uno más de manipulación de testigos.

Trayectoria de Stone cercano al poder

Su relación profesional se describe desde década de los noventa, cuando Trump abandonó el Partido Republicano para intentar sin éxito de la mano de Stone presentarse a las elecciones presidenciales bajo la plataforma del Partido Reformista.

El controvertido consultor que ha asesorado a candidatos republicanos durante años a la presidencia del país como Nixon, Ronald Reagan, Bod Dole y el mismo Trump. Su admiración por Nixon es evidente que luce en la espalta un tatuaje de su rostro sonriente.

"La razón por la que soy un gran seguidor de Nixon es por su indestructibilidad y resistencia. Él nunca renunció", dijo Stone en una entrevista con la revista The New Yorker en 2008, a pesar de que Nixon sí renunció a la Presidencia de Estados Unidos en 1974 después de destaparse el escándalo del caso Watergate.

En Amazon esta la reseña de su propio libro Stone´s Rules (Las reglas de Stone) que lo describe como un hombre muy bien vestido, en referencia a su pasión por coleccionar trajes retro, es considerado como un guerrillero de la libertad por sus admiradores y un embustero sucio por sus críticos.

En 1980 Stone, que además tiene un documental en Netflix, "Get Me Roger Stone" (consígueme a Roger Stone), fue socio de una consultoría política junto al exjefe de la campaña de Trump Paul Manafort, otra pieza clave en las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, de acuerdo con el diario USA Today.

En documentos judiciales de su caso se afirma que en 2016 Stone fue contactado por altos funcionarios de la campaña de Trump en relación con futuras filtraciones de la Organización 1.

La palabra WikiLeaks no aparece mencionada en esos documentos, pero se entiende que la referencia es a la organización liderada por el periodista australiano Julian Assange.

Vínculos de Stone

Relacionado con Kristin Davies conocida como la "Madame de Manhattan" que comparte un dupléx con él y que fue interrogada por Mueller en agosto por sus vínculos con el exasesor.

Stone ha trabajado desde 2010 con Davis cuando la madame de Manhattan se presentó a los comicios por la gobernación de New York, con una polémica plataforma "contra las prohibiciones" que pedía la legalización de armas, de prostitución, marihuana y matrimonio igualitario.

Davis fue arrestada en 2013 después de vender drogas a un individuo que cooperaba con el FBI, hecho por el que fue condenada a dos años de cárcel, siendo liberada en mayo de 2016.

Tras encargarse de conseguir prostitutas para la elite de la ciudad de New York se ganó el apodo de "Madame Manhattan" en los tabloides de la ciudad.

Todo lo mencionado es polémico para la vida de Stone, quien desde 1996 fue despedido de la campaña presidencial de Dole después de una noticia por parte del tabloide National Enquirer, que le acusaba de publicar anuncios junto a su segunda esposa Nidya, de origen cubano, para buscar compañeros sexuales.

Aunque en un principio lo negó en 2008 para la revista The New Yorker, Stone admitió que los anuncios eran suyos y que lo había negado porque sus abuelos seguían vivos en 1996, "no soy culpable de hipocresía, soy libertario", dijo.

Mors.