Soy la persona más “bulleada” del mundo: Melania Trump (Video)

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dijo en una entrevista para el medio ABC News que ella podría ser “una de las personas más ‘bulleadas’ del mundo” a juzgar por lo que “la gente dice de mí”.

Por ello, la señora Trump tomó la iniciativa antibullying “Be Best” (sé el mejor), que enfrenta el acoso en línea. Su campaña se concentra principalmente en redes sociales y la conducta en línea. “Debemos educar a los niños sobre la conducta emocional social para que cuando crezcan... sepan cómo enfrentar esos problemas”, dijo.

EXCLUSIVE: First lady Melania Trump says her “Be Best” policy platform targeting online bullies is personal. “I could say that I’m the most bullied person in the world,” she tells ABC. https://t.co/iiEv5Z3ijv pic.twitter.com/CWZ7g9by27