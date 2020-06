Sorprende a SIP nuevo caso de espionaje contra medios y periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se mostró sorprendida por las nuevas denuncias de espionaje ilegal contra medios de comunicación y periodistas en Argentina e instó a las autoridades a investigar a profundidad y deslindar responsabilidades.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció ante la justicia el 5 de junio que durante la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (diciembre 2017) y la reunión del G20 (noviembre 2018) el gobierno del expresidente Mauricio Macri espió de manera ilegal a 402 periodistas, fotógrafos, camarógrafos y productores de medios de comunicación nacionales e internacionales, además de académicos, políticos y miembros de organizaciones nacionales e internacionales.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, y Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, dijeron que esta violación a las garantías constitucionales de libertad de prensa y en contra de la privacidad de los ciudadanos debe ser investigada con prontitud y señalar a los responsables.

Agregaron que "este tipo de injerencias arbitrarias está prohibida por el derecho internacional y deben ser severamente sancionadas".

De acuerdo a la denuncia de la AFI, entre los medios argentinos espiados se encuentran Clarín; La Nación; Infobae; Perfil; Página 12; BAE; Crónica; El Cronista; Diario Popular; Ámbito Financiero; Tiempo Argentino; La Prensa; La Voz del Interior; Télam; Noticias Argentinas; El Destape; Forbes Argentina; La Política On Line; The BA Times; y revista Noticias. Algunos de los medios internacionales espiados fueron: Associated Press, Bloomberg y CNN (Estados Unidos); DPA (Alemania); Reuters (Gran Bretaña); EFE (España); AFP (Francia), ANSA (Italia); Xinhua (China); y Al Jazzera (Qatar).

Lase pronunció recientemente en contra del espionaje a periodistas y medios por parte de unidades de inteligencia militar en Colombia.