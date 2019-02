¿Son reales los videos de un avión luchando y girando por el viento?

Una serie de videos de un avión sacudiéndose y oscilando de lado a lado circularon en redes sociales este lunes, había personas que pensaban que se trataba de un montaje.

Pero todo fue real: los pasajeros del vuelo BA492, que partió de Londres con destino Gibraltar, vivieron momentos de pánico y miedo por los movimientos bruscos del avión que no pudo aterrizar y se dirigiera a Málaga.

La aerolínea British Airways confirmó que los fuertes vientos, originados por un fenómeno meteorológicos, fueron los causantes de lo sucedido; dijo que el vuelo aterrizó de forma segura y los pasajeros estaban a salvo.

The flight has landed safely and passengers have left the aircraft normally. Due to strong winds in the Gibraltar area, our pilots decided to land in Malaga as a precaution. The safety of our customers and crew is always our number one priority. Lolly