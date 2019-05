“Sólo la fuerza sacará a Maduro y al cártel de Sinaloa de Venezuela”

REDACCIÓN 03/05/2019 01:34 p.m.

María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela y durante años uno de los rostros más reconocibles del antichavismo, advierte que la única salida al conflicto en el país sudamericano es mediante la amenaza inminente y severa del uso de la fuerza, porque en el país hay intereses trasnacionales de guerrillas y cárteles como el de Sinaloa, publicó la BBC Mundo.

Para muchos simpatizantes del gobierno, Machado representa el ala dura de la "ultraderecha terrorista", como la retórica oficial suele referirse a los partidos de oposición.

Machado reclama una intervención extranjera como la única vía para poner fin a lo que califica como la "tiranía" de Maduro.

Niega fallos en la estrategia de la oposición que lidera Juan Guaidó, con el que coincide en su apuesta: incrementar la presión.

A pregunta expresa de la BBC Mundo sobre si una vez más, esa fase definitiva de la usurpación de la que hablaba Juan Guaidó el martes resultó no ser tan definitiva, ¿Se le está acabando el crédito?

“Lo importante, además de la confianza y legitimidad que tiene Juan Guaidó, es el espíritu indoblegable que hay en los venezolanos y es importante que el mundo sepa esto. No vamos a permitir la destrucción de Venezuela, no hay vuelta atrás. Los venezolanos estamos decididos a derrotar no a una dictadura, porque esto no es una dictadura convencional, sino a un estado criminal que se propuso acabar con la nación, y la única manera de sacarlo del poder es aplicando toda la fuerza cívica interna y a nivel internacional para provocar una ruptura”, respondió la política.

¿QUIÉNES SOPORTAN EL RÉGIMEN DE MADURO?

María Corina Machado advirtió que en Venezuela no solo se trata de militares corruptos. “Estamos hablando de mafias que incluyen desde la guerrilla colombiana, los carteles de la droga hasta el terrorismo islámico.

“Todos están vinculados soportando un régimen y a un Maduro que está muy, muy débil, con un respaldo minúsculo de la población y unas Fuerzas Armadas claramente fracturadas. Lo que hoy mantiene a Maduro son fuerzas fundamentalmente extranjeras que están ocupando Venezuela. Por eso las democracias occidentales tienen que entender que un régimen criminal solo saldrá del poder ante la amenaza creíble, inminente y severa del uso de la fuerza”, dijo.

Ante el cuestionamiento de que la oposición llamó a protestas en 2014, en 2017 y ahora en 2019. Y, después de muchos muertos, Nicolás Maduro sigue en el poder. ¿No ha llegado el momento de cambiar de estrategia? María Corina respondió:

“Cada año que Maduro permanece en el poder son más de 30,000 o 40,000 venezolanos asesinados. Mire, en estos años se ha intentado todo. La sociedad venezolana ha participado en procesos electorales una y otra vez en los que hubo un fraude total. Hubo cinco sesiones de diálogo, en los que el régimen se llegó a burlar del Papa Francisco y del Vaticano. Es evidente que no va a ceder el poder sino ante la amenaza real de una fuerza superior a la que ellos aplican para matar y destruir a Venezuela”.

Y sobre la impresión de que la oposición venezolana coloca la solución de los problemas de Venezuela fuera del país, respondió:

“¿Es un tema solo de venezolanos? Cuando la guerrilla del ELN y las FARC están ocupando medio territorio, cuando el cártel de Sinaloa está instalado en la sierra de Perijá, cuando hay campamentos de Hamás y Hezbolá en territorio venezolano, cuando las mafias del mundo entero se están apropiando de los recursos de los venezolanos para financiar sus proyectos aquí y afuera”.

“¿Es de verdad Venezuela hoy un territorio en el que se está dando un conflicto entre venezolanos? No se equivoquen, esto es un conflicto transnacional. Este proyecto instalado en Venezuela tiene vocación expansionista y su próxima víctima es Colombia, pronto. Y después Centroamérica, el Caribe y el Sur", remató.

LEA TAMBIEN Los 5 fallidos golpes de Estado en Venezuela Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013, distintos movimientos y líderes opositores han luchado por remover al chavismo del poder

LEA TAMBIEN ¿Habrá intervención militar de EU en Venezuela? En EU, se insiste en una transición pacífica del poder; sin embargo, altos mandos del gobierno de Donald Trump ya analizan escenarios militares

LEA TAMBIEN Mueren dos menores de edad en manifestaciones de Venezuela Los adolescentes murieron este jueves luego de haber sido heridos durante las protestas opositoras en Venezuela, con lo que sube a fallecidos en las protestas

LEA TAMBIEN Estas son las fechas clave del conflicto en Venezuela Desde el inicio del segundo gobierno de Maduro, hasta el inicio de la "Operación Libertad" para el "“cese definitivo de la usurpación” del presidente

AJ