Soldado filtra información estratégica del ataque de Putin a Ucrania

"Putin está furioso, pensó que toda la guerra sería fácil y que todo se haría entre uno y cuatro días", así fue como se filtró el estatus actual de la ofensiva en Ucrania. Riho Terras, miembro del Parlamento Europeo y ex jefe de defensa de Estonia fue el encargado de traducir un informe presentado por un soldado ucraniano.

Una de las conversaciones que el presidente ruso Vladimir Putin sostuvo con su guardia fue revelada en el tercer día de ataque a Ucrania, entre otras cosas advierte que a Putin se le acaban las municiones, las armas y el dinero.

THREAD 1/7 Intel from a Ukrainian officer about a meeting in Putin´s lair in Urals. Oligarchs convened there so no one would flee. Putin is furious, he thought that the whole war would be easy and everything would be done in 1-4 days. @EPPGroup @general_ben @edwardlucas @politico pic.twitter.com/8AoelUDWM9 — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

Según el informante, al ejecutivo del Kremlin la guerra le cuesta aproximadamente 20 mil millones de pesos diarios, que de a poco se van terminando.

"Hay cohetes para tres o cuatro días máximo y los usan con moderación. Carecen de armas, además las plantas de Tula y las dos Rotenberg no puede cumplir físicamente con los pedidos de armas. Los rifles y las municiones hacen lo máximo que pueden".

La solución ante esto sería producir más armas, pero lleva tiempo. El soldado ucraniano cuenta que el nuevo armamento ruso tardaría de tres a cuatro meses en llegar, si es que llega, porque no tienen materias primas ya que entre las sanciones que las potencias mundiales y otros países efectuaron contra rusia está el parón comercial.

"Antes se abastecían principalmente de Eslovenia, Finlandia y Alemania, pero ahora está cortado (el comercio)".

¿VAN O NO A NEGOCIAR?

El viernes, el presidente ucraniano, Zelenski pidió a Putin negociar para evitar la pérdida de más vidas y Rusia aceptó pero a cambio de que Ucrania bajara las armas. Incluso Rusia dijo estar lista para mandar a una delegación a negociar con Ucrania en Minsk.

Sin embargo posteriormente el Kremlin acusó a Ucrania de "haber arruinado la tregua" porque presuntamente se negó a negociar. Además llamó al ejército de Ucrania a dar un golpe de Estado.

De acuerdo con el informante, si Ucrania logra "mantener a raya" a los rusos durante 10 días, entonces Putin tendrá que sentarse a negociar, tal como pidió Zelenski.

"No tienen dinero, armas, ni recursos, pero son indiferentes a las sanciones", contó el soldado.

4/7 If Ukraine manages to hold the Russians off for 10 days, then the Russians will have to enter negotiations. Because they have no money, weapons, or resources. Nevertheless, they are indifferent about the sanctions. — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

VAN POR KIEV, LA CAPITAL DE UCRANIA

La "operación especial militar" de Rusia se dio luego de que Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, que son regiones separatistas prorrusas al este de Ucrania. Y el objetivo, según el ejecutivo ruso, es el de liberar a los ucranianos de la opresión, desmilitarizarlos y desnacificarlos.

"Alpha Spec Ops -el escuadrón militar ruso- ha estado cerca de Kiev desde el 18 de febrero (cinco días antes de la invasión). El objetivo era tomar Kiev e instalar un régimen títere. Están preparando provocaciones contra civiles inocentes -mujeres y niños- para sembrar pánico. Esta es su carta de triunfo".

Las detonaciones en Kiev iniciaron desde el viernes por el mediodía -hora local de Ucrania- y fueron avanzando conforme entraba la noche y madrugada. Los misiles han caído en complejos habitacionales y avenidas principales.

Mientras la ofensiva rusa niega ataques a los civiles, el departamento de Salud de Ucrania informó que por lo menos han muerto 198 ucranianos, entre ellos tres niños; los heridos son 115 y 33 de ellos menores de edad.

Por eso las familias han empezado a moverse a otros países y resguardarse. En redes sociales circulan videos de despedida: mientras las madres huyen con sus hijos, los padres se quedan en Ucrania y se enlistan a las tropas para hacer frente a los ataques rusos.

EL PLAN DE RUSIA SE BASA EN EL PÁNICO: SOLDADO UCRANIANO

"Que los civiles y las fuerzas armadas se rindan y Zelenski huya", dijo el informante.

El día que comenzó la invasión, durante una reunión con los líderes europeos, Zelenski declaró que probablemente esa sería la última vez que lo verían con vida, informó el periodista Barak Ravid, corresponsal del medio Axios en Medio Oriente.

Posteriormente confesó que la noche del viernes para amanecer sábado sería la más difícil pero no se rendiría y aseguró que continuaría defendiendo a su país, su independencia y al Estado.

Por eso el gobierno de Estados Unidos le ofreció un plan de rescate para ayudarlo a salir de Kiev y evitar su asesinato o captura por las fuerzas rusas. Zelenski se negó, según informó el Washington Post.

"Esperan (las tropas rusas) que Kharkiv (la segunda ciudad más grande de Ucrania) se rinda primero para que las otras ciudades hagan lo mismo y eviten el derramamiento de sangre. Los rusos están conmocionados por la feroz resistencia que han encontrado", dijo el soldado Ucraniano.

EL MENSAJE DE RESISTENCIA

El soldado pidió a sus connacionales evitar el pánico; aseguró que los misiles que lanzan los rusos son para intimidar, detalló que lo hacen al azar para golpear "accidentalmente" a edificios residenciales para que el ataque más grande de lo que realmente es.

"Ucrania debe mantenerse fuerte y debemos brindar asistencia", pidió.

Riho Terras, miembro del Parlamento Europeo y ex jefe de defensa de Estonia atendió el llamado del soldado quien entre otras cosas solicitó ayuda a los países de Occidente.

"¡Difunde esta información para que el mundo se dé cuenta de lo importante que es ayudar a Ucrania ahora mismo y sin dudarlo! ¡Es difícil para Rusia, pero también es difícil para Ucrania si Occidente no brinda un apoyo significativo!".

