SIP condena actos de espionaje contra periodistas en Colombia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente el espionaje contra periodistas nacionales y extranjeros en Colombia, e instó al gobierno a investigar y castigar a los responsables.

De acuerdo con una investigación de la revista colombiana ''Semana'' entre febrero y diciembre de 2019 unidades de inteligencia militar espiaron a más de 130 personas, entre periodistas locales, corresponsales extranjeros principalmente de Estados Unidos, políticos y abogados de derechos humanos. Los responsables de estos actos crearon perfiles detallados de cada persona, con los nombres de sus contactos, familiares y lugares de residencia.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, declaró que, "además de violar el derecho inalienable a la privacidad garantizada a todos los ciudadanos, estas acciones ilegales corroen la confianza necesaria entre las fuentes y los periodistas".

Por su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, dijo que "las interceptaciones ilegales y el espionaje no son prácticas nuevas en la región, ya lo habíamos visto en muchos países, entre ellos en Argentina, Ecuador, México, Perú y Venezuela". Agregó que más allá de los riesgos para los periodistas, "estos actos constituyen violaciones de carácter constitucional, por lo que es importante desalentar estas prácticas y llevar a los responsables ante la justicia".

Barnes y Rock solicitaron al presidente Iván Duque investigar este caso grave y garantizar la libertad de prensa como lo establece la Constitución de Colombia.

Entre los periodistas investigados están Nicholas Casey del New York Times , Jhon Otis del National Public Radio y del Comité para la Protección de los Periodistas; Juan Forero del The Wall Street Journal, Federico Ríos, periodista independiente del New York Times; Daniel Coronell de Univisión, María Alejandra Villamizar de Caracol Radio, Óscar Parra de Rutas del Conflicto, Ginna Morelo de La Liga Contra el Silencio, Yolanda Ruiz de RCN Radio, Ignacio Gómez de Noticias UNO, la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.

(Karla Alva)