Sin valor, petición de retirarme inmunidad: Guaidó

EFE 01/04/2019 09:31 p.m.

CARACAS. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de naciones, dijo que la solicitud del Tribunal Supremo de levantarle la inmunidad parlamentaria carece de valor.

"No hay ningún tipo de allanamiento (levantamiento de la inmunidad) porque ni siquiera lo declararon ellos, así que no hay ningún tipo de valor", dijo a periodistas el líder opositor al término de un acto que se llevó a cabo en el centro de Caracas horas después de que se conociera la decisión de la alta corte.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, informó este lunes que se ha declarado el "desacato" de Guaidó por haber burlado una prohibición de salida de Venezuela que le había sido dictada y ha pedido a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el "allanamiento" de su inmunidad parlamentaria.

El jefe parlamentario remarcó el hecho de que los magistrados del TSJ no hayan dictado el levantamiento de su inmunidad sino que "rebotaron" el asunto a la ANC, un foro no reconocido por la oposición y numerosos países.

"Esto es persecución, dictadura (...) no tengan duda de que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer (...) pero no hay preocupación con eso", prosiguió.

Según Guaidó, la decisión del TSJ también se debe a unas supuestas molestias del Ejecutivo de Nicolás Maduro por las decenas de protestas antigubernamentales que se registraron el domingo en rechazo a los apagones que comenzaron a ser más frecuentes y prolongados desde el día 7.

"Lo que les duele es que llamamos a las calles y la gente salió (...) vamos a seguir avanzando en la ruta por la libertad, en el cese de la usurpación", sostuvo.

Minutos antes de que Guaidó ofreciera su discurso un grupo de personas no identificadas activó una bomba lacrimógena en el lugar.

Luego, mientras el político hablaba, EFE fue testigo de tres detonaciones que se escucharon en el sitio sin que se conocieran más detalles.

El fiscal general, Tarek Saab, lleva a cabo una investigación contra Guaidó luego de que se juramentase como presidente interino del país el pasado 23 de enero, cuando invocó unos artículos de la constitución contra la usurpación que considera hace Nicolás Maduro de la Presidencia.

Los países que respaldan a Guaidó, entre los que están Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la Unión Europea, no reconocen la legitimidad del segundo mandato de Maduro, que arrancó en enero, por haber obtenido la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos por la oposición.

JGM

