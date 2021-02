Sin dinero, el muro fronterizo ya se construye: Trump

Grandes secciones del muro fronterizo entre México y Estados Unidos actualmente se están construyendo y renovando, de acuerdo a lo afirmado este domingo por el presidente Donald Trump, ello pese a no disponer del dinero y la financiación necesaria.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expuso que se trabaja rápido y a un costo menor del que se predijo por parte de algunos políticos. Construir, después de todo, es lo que mejor hago, incluso cuando el dinero no está disponible aún”, se lee en el mensaje de Trump.

Don’t forget, we are building and renovating big sections of Wall right now. Moving quickly, and will cost far less than previous politicians thought possible. Building, after all, is what I do best, even when money is not readily available! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2019

Asimismo, Trump dijo que el comportamiento de Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes ha sido irracional, además de que se ha inclinado demasiado hacia la izquierda. “Está tan petrificada por los izquierdistas en su partido que ha perdido el control”, expresó.



Nancy Pelosi has behaved so irrationally & has gone so far to the left that she has now officially become a Radical Democrat. She is so petrified of the “lefties” in her party that she has lost control...And by the way, clean up the streets in San Francisco, they are disgusting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2019

El próximo martes se cumplirá un mes del cierre parcial de gobierno con el que Trump pide al Congreso estadounidense la financiación del levantamiento de un muro en la frontera sur con México, a favor de solventar la crisis de seguridad que –asegura- se atraviesa en EU.



