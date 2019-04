Sin cambio climático, desigualdad económica entre países sería menor: estudio

REDACCIÓN 25/04/2019 03:04 p.m.

Desde el comienzo de la era industrial, la temperatura del planeta se ha elevado cerca de un grado Celsius, lo que supone que existe un impacto directo en las economías nacionales. Por lo que profesores de la Universidad de Stanford se dieron a la tarea de cuantificar la dimensión del cambio climático.

El estudio publicado recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences, arrojó que la desigualdad entre las naciones más ricas y las más pobres se agudizó a raíz del calentamiento global. De no haberse presentado esta situación ambiental, la brecha económica se habría reducido.

No obstante, durante los últimos 50 años los países pobres en el mundo se han visto como "perdedores" ante este contexto, mientras las naciones más ricas se han visto beneficiadas, reportó The New York Times.

El informe calcula que la brecha en el ingreso per cápita entre estos tipos de países es 25% más grande de lo que habría sido sin el cambio climático.

Lo anterior, debido a que los países más ricos del mundo, en general, se encuentran en latitudes que se caracterizan por ser de bajas temperaturas. Los países pobres se localizan desproporcionadamente alrededor del ecuador.

En esta franja media del planeta, un ligero incremento en la temperatura puede perjudicar a gran escala la producción de cultivos, la salud humana y la productividad laboral.

Cabe destacar que entre los años de 1961 y 2000, el cambio climático se vio reflejado negativamente en los ingresos per cápita de los países más pobres del mundo. El impacto oscila entre el 17 y 30 por ciento.

De acuerdo con Marshall Burke, experto economista y uno de los autores del estudio, los países más ricos, es especial aquellos situados en las latitudes más frías del hemisferio norte, han disfrutado de beneficios como el consumo de combustibles fósiles para hacer crecer sus economías, además de cosechar las ganancias de las temperaturas más cálidas.

"Otros países no han tenido ninguno de esos", puntualiza el investigador.

Los resultados podrían orientar el debate a nivel mundial sobre cuáles son las naciones que deben reducir las emisiones de gas de efecto invernadero más pronto, así como cuáles son las que deberían pagar por las afectaciones provocadas, sobre todo en países pobres.

