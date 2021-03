Siete de cada 10 en EU apoyan abrir camino a ciudadanía para migrantes

MIAMI.- Casi 7 de cada 10 estadounidenses apoyan establecer un plazo de 8 años para que los migrantes indocumentados tengan acceso la ciudadanía, algo con lo que concuerdan el 57% de los republicanos y el 78% de los demócratas.

Una encuesta realizada por las organizaciones Data for Progress y We Are Home Action indica que la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con el camino a la ciudadanía para los indocumentados que defiende la administración del presidente Joe Biden.

Especialmente, apoyan que se les dé esta posibilidad a los beneficiarios del programa DACA (los indocumentados llegados al país de niños) y los trabajadores esenciales.

La encuesta fue realizada entre el 17 y 19 de marzo por internet a una muestra de mil 189 posibles votantes.

También revela la importancia que le dan los ciudadanos a que se apruebe la reforma migratoria en el Congreso y cuánto pesaron las propuestas sobre inmigración a la hora de decidir por quién votar en noviembre pasado.

El 80% de los que votaron entonces por Biden dijo que poner fin a la política de separación de familias migrantes influyó en su voto.

Por razas o grupo étnicos, los blancos son los que más de oponen (26%), seguidos de latinos (22%) y negros (21%).





EL APOYO PARA LOS DREAMERS

La ciudadanía para los beneficiarios de DACA, conocidos como "dreamers" o soñadores, es apoyada por un 70% y rechazada por un 24% de los encuestados.

El 74% de los hispanos, el 70% de los blancos y el 65% de los afroamericanos quieren que los "soñadores" puedan tener ciudadanía de este país, frente a un 17% en el primer grupo, 25% en el segundo y 16% en el tercero que rechazan que se les de ese beneficio.





LOS TRABAJADORES ESENCIALES

En cuanto a los trabajadores esenciales sin papeles, el 66% de los estadounidenses está de acuerdo con que se establezca un camino para que sean ciudadanos y un 27% se opone.

La misma medida para los indocumentados que trabajan en la agricultura recaba un 63% de adhesiones y un 28% de rechazos.