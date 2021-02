"Si Trump es absuelto podría volver a causar violencia", alertan

Washington.- Los legisladores demócratas que hacen de "fiscales" en el juicio político al expresidente de Estados Unidos Donald Trump buscaron demostrar este jueves, el tercer día del proceso, que si es absuelto podría volver a causar violencia o servir de inspiración a otros funcionarios o gobernantes en el futuro.

Con este fin, los "fiscales" hicieron hincapié en la falta de remordimientos mostrada por Trump ante el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero para solicitar su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.

Trump "difundió mentiras para incitar al ataque violento contra el Capitolio, nuestras fuerzas de seguridad y todos nosotros, y luego mintió de nuevo a su base para decirles que estaba todo bien, que todo esto era aceptable", dijo uno de los "fiscales", Ted Lieu, durante su intervención en el Senado, donde se desarrolla el "impeachment", como se denomina el juicio político en inglés.

LA "FALTA DE REMORDIMIENTOS" DE TRUMP, CLAVE EN EL "IMPEACHMENT"

"Y es por eso que el presidente Trump es tan peligroso -agregó-, "porque haría que todos nosotros, todos los estadounidenses creyeran que cualquier presidente puede venir tras él y hacer exactamente lo mismo".

Por ello, Lieu consideró que "la falta de remordimientos es un factor importante en el juicio político, porque un juicio político, una condena, una descalificación no es sólo sobre el pasado, es sobre el futuro, es asegurarse de que ningún funcionario en el futuro ni ningún presidente hace exactamente lo mismo que el presidente Trump".

Durante esta jornada los nueve "fiscales" demócratas completarán sus alegatos antes de dar paso a los argumentos de la defensa, que comenzaran mañana, viernes.

La acusación se centró el miércoles en probar, apoyándose en vídeos, que Trump renunció a su papel como comandante en jefe de EU para convertirse en "el incitador en jefe de una insurrección peligrosa", mientras que este jueves se enfocó en su presunta ausencia de remordimientos.

Y es que, para los demócratas, dicha falta de remordimientos "muestra sin duda" que Trump ocasionará perjuicios en el futuro si se le permite, con lo que debería ser inhabilitado para ejercer de nuevo cargos públicos.

Trump afronta el cargo de haber incitado a la insurrección por el asalto al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores, que irrumpió en su interior cuando las dos cámaras del Congreso celebraban una sesión conjunta para refrendar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones del noviembre.

Minutos antes de ese asalto, Trump, que en aquel momento aún no había reconocido su derrota electoral, pronunció un discurso desde la Casa Blanca en el que instó a sus partidarios a marchar hacia la sede del Congreso y reiteró sus denuncias sin pruebas de que hubo un fraude en los comicios.

INCITAR A LA VIOLENCIA, UN PATRÓN DE TRUMP, DICEN LOS FISCALES

Más allá de los hechos de ese día, los "fiscales" demócratas se afanaron este jueves en probar que Trump llevaba desde hacía tiempo animando a sus seguidores a la violencia, mucho antes del pasado 6 de enero y para ello se apoyaron en vídeos.

"El 6 de enero fue una culminación de las acciones del presidente, no una aberración de ellas", recordó el "jefe de los fiscales", Jamie Raskin, quien subrayó que "la insurrección fue el episodio más violento y peligroso hasta ahora de la práctica y patrón continuado de Donald Trump de incitar a la violencia".

Para ilustrarlo, Raskin dedicó buena parte de su intervención a hablar de la irrupción de cientos de manifestantes armados en el Capitolio estatal de Michigan, el pasado 30 de abril, para protestar por las medidas adoptadas para frenar la expansión de la covid-19.

Y afirmó que "el asedio a la cámara de Michigan fue efectivamente un ensayo a nivel estatal del asedio al Capitolio de EU, al que Trump incitó el 6 de enero".

El expresidente no condenó ese ataque en Michigan y respondió con críticas a la gobernadora progresista, Gretchen Whitmer, quien meses más tarde fue blanco de un presunto intento de secuestro y posible asesinato, del que 13 personas han sido imputadas.

Más allá de sus argumentos, los demócratas volvieron a mostrar este jueves vídeos de la multitud de seguidores de Trump que irrumpieron en el Capitolio, en unas imágenes que más que destinadas a convencer a los republicanos parecían más bien dirigidas a la audiencia de televisión.

Mientras, el abogado de la defensa, Bruce Castor, insistió en declaraciones a la cadena de televisión CNN que ninguno de los manifestantes ha reconocido que el expresidente les ordenara entrar.

"¿Hay alguien que haya dicho que escucharon directamente del presidente Trump (decir eso)?", se preguntó.

"TAN CORTO COMO SEA POSIBLE", PARA LA DEFENSA

La defensa de Trump se prepara ahora para explicar sus argumentos a partir de mañana, viernes, y ya ha advertido que no le tomará mucho tiempo, pese a que cada una de las partes dispone de 16 horas a lo largo de dos días para exponer sus alegaciones.

"Será tan corto como sea posible", dijo otro de los abogados del exmandatario, David Schoen, en una entrevista con el canal Fox News, donde se quejó de "la falta completa del debido proceso y de investigación en este caso, y de que no haya oportunidades de testar las pruebas".

Todo indica que el "impeachment" terminará a finales de esta semana: El legislador republicano Roy Blunt, que representa a Misuri, subrayó a los periodistas que podría ser el sábado, mientras que la demócrata Debbie Stabenow opinó que podría acabar o bien a última hora de ese día o el domingo después del mediodía.

Para lograr una resolución condenatoria a Trump, los demócratas necesitan el respaldo de dos tercios de la cámara, que no parece que vayan a tener, ya que cuentan con 50 escaños y nada indica que haya suficientes republicanos -17- dispuestos a votar en contra del expresidente.

"FUIMOS INVITADOS POR TRUMP AL CAPITOLIO"

Miembros del equipo de la Cámara de Representantes que llevan a cabo el segundo juicio al ahora expresidente Donald Trump presentaron un video en el que se observa a seguidores del magnate que afirman fueron al Capitolio porque así lo pidió.

Diecisiete republicanos tendrían que unirse a cada demócrata para lograr la mayoría de dos tercios necesaria para la condena.

Las discusiones comenzaron al mediodía y los gerentes, como se conoce a los fiscales de la Cámara, tienen hasta ocho horas el jueves para presentar antes de descansar su presentación el jueves por la noche. También se espera que utilicen sus últimas horas para tratar de embotar de manera preventiva los argumentos legales clave para la defensa del presidente.

Se espera que los abogados de Trump tomen su turno a partir del viernes. Aunque utilizaron un debut difícil el martes principalmente para argumentar en contra de la celebración de un juicio, tienen la intención de negar rotundamente que Trump fuera responsable del ataque o que tuviera la intención de interferir con el proceso electoral en curso en el Capitolio, a pesar de implorar repetidamente a sus partidarios. para "luchar como el infierno" para "detener el robo", publicó The New York Times.

La fiscal Diana DeGette, que forma parte del equipo de miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que llevan el segundo juicio político contra Donald Trump, presentó este miércoles videos en los que se puede ver a la turba que asaltó el Capitolio gritar que se encuentran en ese lugar porque así lo pidió el exmandatario.

"Sus propias declaraciones antes, durante y después del ataque dejaron en claro que el ataque fue hecho para Donald Trump, siguiendo sus instrucciones y para cumplir sus deseos", dijo la Representante Diana Degette de Colorado, una de las nueve gerentes de la Cámara. Incluso adoptaron su lenguaje, señaló, cantando "detenga el robo" y "lucha por Trump" mientras se estrellaban contra el Capitolio.

En los videos se escucha gritar a los simpatizantes de Trump "Fuimos invitados aquí" y "Fuimos invitados por el presidente de los Estados Unidos" a los policías que intentaban evitar su ingreso al Capitolio.

La fiscal dijo que algunas de las personas arrestadas por el ataque al Capitolio expresaron arrepentimiento y dijeron que se sintieron "engañadas" cuando quedó claro que el exmandatario no intervendría para ayudarlos.

El fiscal Jamie Raskin pidió a los senadores "usar su sentido común" y les pidió recordar lo ocurrido en Michigan, donde 6 personas fueron detenidas por conspirar para secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer.

"Trump sabía exactamente lo que estaba haciendo al incitar a la turba del 6 de enero. Exactamente. Acababa de ver con qué facilidad sus palabras y acciones inspiraban violencia en Michigan. Envió un mensaje claro a su partidario", dijo Raskin.

El fiscal Ted Lieu afirmó que Trump no mostró remordimiento por cómo su comportamiento provocó los disturbios. Lieu citó el hecho de que Trump no presentó sus respetos al oficial Brian Sicknick, quien murió durante el asalto al Capitolio.

"El presidente Trump no solo no demostró remordimiento ni asumió responsabilidad, sino que dejó en claro que él apenas estaba comenzando. Durante días, no se dirigió a la nación después de este ataque. Necesitábamos a nuestro comandante en jefe para unir a un país en duelo, para consolarnos. Pero, ¿qué hizo el presidente Trump? Nada, silencio", dijo Lieu.