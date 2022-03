Si Rusia ataca a algún miembro de la OTAN, habrá Tercera Guerra Mundial: Biden

El presidente estadounidense Joe Biden aseguró este viernes que su país defenderá "cada centímetro" del territorio de sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico del norte (OTAN), explicando que un ataque ruso podría llevar a una Tercera Guerra Mundial.

I want to be clear: We will defend every inch of NATO territory with the full might of a united and galvanized NATO.



But we will not fight a war against Russia in Ukraine.



A direct confrontation between NATO and Russia is World War III. And something we must strive to prevent. — President Biden (@POTUS) March 11, 2022

Sin embargo, aclaró que quiere evitar cualquier confrontación directa entre la OTAN y Rusia para que no ocurra un conflicto de este tipo.





NUEVAS SANCIONES A RUSIA

Biden además anunció que Estados Unidos no permitirá la entrada de varios productos "distintivos" rusos, como vodka, diamantes, pescados y mariscos. Esto se suma a su decisión del jueves de poner fin a su trato comercial favorable con Rusia, algo que aún deberá ser aprobado por el Congreso estadounidense.

Este estatus de "nación más favorecida" existe para evitar que los 164 países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) establezcan discriminaciones entre ellos, por lo que se consideran en una ventaja especial.

El resto de los países del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) se sumaron este viernes a la medida, algo que podría abrir la puerta a la imposición de aranceles al país euroasiático.

Later today, together with the other nations of the G7 and the EU, we will jointly announce several new steps to squeeze Putin and to hold him accountable for his aggression against Ukraine.



I want to speak to a few key points. — President Biden (@POTUS) March 11, 2022

Biden además aseguró que el G7 trabajará para cerrar a Rusia cualquier fuente de financiación procedente de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).





UN "ALTO PRECIO" SI RUSIA USA ARMAS QUÍMICAS

El mandatario también aprovechó para enviar un mensaje al presidente ruso, Vladimir Putin, al asegurar que Moscú pagará "un alto precio" si usa armas químicas o biológicas en Ucrania.

En los últimos días, Rusia ha asegurado que su ejército descubrió pruebas que apuntan a un supuesto programa biológico-militar en el país, financiado por Estados Unidos.

Washington desmintió estas acusaciones y aseguró que Rusia busca una excusa para utilizar armas químicas o biológicas en Ucrania. Esta preocupación también ha sido expresada por el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski rechazó las acusaciones de Rusia y dijo que son parte de la propaganda para justificar su invasión.





LA RESPUESTA DE RUSIA

Desde principios de esta semana, Rusia advirtió que prohibiría la exportación de ciertos productos en respuesta a las sanciones.

Este viernes, las autoridades anunciaron que prohibió totalmente la exportación de azúcar, la venta de madera a "países hostiles" y la venta de cereales a las naciones de la Unión Económica Euroasiática (UEE) para proteger su mercado interno.

"La Federación Rusa necesita protegerse del impacto de los factores negativos en condiciones de inestabilidad en el mercado mundial, superando el crecimiento de la demanda y los precios mundiales de los alimentos", dijo el servicio de prensa del Ministerio.





ACV