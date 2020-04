Si no se va matamos a su esposa e hijos: amenazan a médico en Colombia

"Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos" (Foto Especial)

Al regresar de su jornada laboral, un médico de Bogotá, Colombia, encontró una amenaza de muerte contra su familia pintada en la pared de la entrada de su departamento.

"Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos", dice la amenaza que se suma a las agresiones de las que personal de salud ha sido víctima desde el inicio de la pandemia por coronavirus (covid-19) en el mundo.

Una persona cercana al médico a quien era dirigida la amenaza la compartió en redes sociales.

El denunciante pidió apoyar "al personal de la salud, no solo con aplausos, protejamos su vida y denunciemos si sabemos de esto", aunque posteriormente borró el post.

El médico, quien no reveló su identidad ante el miedo de más agresiones, aseguró que no atiende a pacientes por coronavirus, por lo que no entiende la amenaza.

El medio colombiano Semana entrevistó al administrador y representante legal del conjunto residencial donde sucedieron los hechos, mismos que no sólo aceptó, sino que informó que ya hay una investigación por parte de las autoridades.

"Pusimos a disposición de las autoridades todo el material y los recursos con que cuenta el conjunto para el análisis forense respectivo".

Las autoridades intentan identificar al autor del intimidante mensaje contra el personal de salud a la vez que le ofrecen protección al médico.

El administrador invitó a sus vecinos a poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos similares.

"Expresamos nuestro total rechazo a la estigmatización que ha recibido el personal médico en medio de la crisis por covid-19".

Las amenazas, agresiones y actos de discriminación contra médicos y enfermeras han sido una constante en varios países del mundo.

Con información de Semana

(Rodrigo Gutiérrez)