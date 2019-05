Shira nació siete años después de la muerte de su padre

REDACCIÓN 23/05/2019 09:54 p.m.

La primera vez que su mamá supo sobre el padre biológico de Shira, fue a través de un video de YouTube. Vlad y Julia Pozniansky, abuelos paternos de la niña, explicaban en una entrevista la forma en que trataban de obtener un permiso legal para utilizar el semen de su hijo fallecido en 2008, además de que habían encontrado a la mujer perfecta para ser la madre de su nieto.

Liat Malka, nombre de la mamá de la pequeña que nació siete años después de la muerte de su padre, encontró ese video en 2013. Por lo que no pensó que los Pozniansky aún estaban en busca de una mujer que los ayudara a convertirse en abuelos.

Fue hasta que contactó al abogado que los asesoró en el caso para obtener el permiso de uso de las reservas del semen de Baruch, que supo que en dos ocasiones –por distintas razones–, las mujeres que habían accedido a ser la madre del hijo de Pozniansky, a final de cuentas se habían retractado.

Las muestras se tomaron a raíz del tratamiento al que Baruch fue sometido luego de ser diagnosticado con cáncer, ya que la quimioterapia reduce el conteo de espermas. Este fue su último deseo, para que le fuera posible convertirse en padre. Aún después de morir.

Baruch Pozniansky se convirtió en la primera persona en el mundo en dejar un testamento biológico.

EL PRIMER ENCUENTRO

A principios de 2013, Liat, acudió a la cita concretada con los Pozniansky, quienes le mostraron un álbum de fotos con imágenes de Baruch.

"Solo viendo las fotos, sabía qué tipo de persona era, con esos ojos, la sonrisa más grande que puedas imaginar, rodeado de amigos y muy guapo", dijo para la BBC. "Pude ver el amor y la felicidad en sus ojos", agrega.

El interés de Liat en la historia de Baruch derivó del diagnóstico de que a sus 35 años de edad se le detectara una reserva ovárica baja, lo que hizo que buscara la forma de concretar su deseo de convertirse en madre en poco tiempo.

La manera en la que Julia, la madre de Baruch, hablaba sobre su hijo muerto, hizo que Liat supiera que no debía buscar más. Lo que coincidió con la idea que los Pozniansky tenían sobre el tipo de persona que imaginaron desde que comenzaron con el proceso legal para obtener las reservas de Baruch: no había ningún intercambio de dinero.

Luego de ello se sometió al tratamiento de fertilidad para la fecundación in vitro.

El primer intento fue fallido, pues sólo existía un óvulo; conteo similar al del segundo intento. Sin embargo, luego de 24 horas le dieron la noticia de que la fecundación se había logrado y comenzaba la transformación en embrión, por lo que pudo ser transferido al útero de Liat.

"Entonces, cuando pasó, simplemente no lo podía creer. Ni siquiera conocía demasiado a Vlad y Julia, solo los había visto dos o quizás tres veces", llegó a pensar. Y los meses siguientes estuvieron llenos de dudas, sobre todo porque no había comunicado a su madre sobre lo que había accedido hacer. "No quería la carga de las opiniones de todos", explica.

SHIRA

El 1 de diciembre de 2015 nació Shira, hija de Liat y Baruch; nieta de Vlad y Julia. "Era exactamente cómo la había soñado", dice la madre de la niña. "Sentí que mi corazón empezó a latir otra vez por primera vez desde mi terrible pérdida", dice la abuela.

Shira, de ojos azules como su padre, lo conoció tal como lo hizo Liat: a través de las fotos de sus abuelos. Algunas de ellas le fueron obsequiadas de recién nacida y actualmente lucen colgadas en las escaleras de la casa donde vive con su madre. Con quien siempre las contempla.

"'Quizá pronto llame a la puerta y venga a vernos'", dijo un día a Liat la niña de tres años. "Asi que le dije: 'No, no vendrá'".

Para Liat, Shira goza de una familia más de los múltiples tipos que existen actualmente. "Shira sabe que no tiene un padre, pero es muy querida y muy feliz".

