Sharon Stone al equipo de Biden, ofrece experiencia vs enfermedades

HOLLYWOOD.- La actriz Sharon Stone es parte del equipo de transición de Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, y pone en disposición su experiencia contra enfermedades infecciosas, pues ha sido directora de la campaña de investigación del SIDA de amfAR, así como presidenta global del centro de recaudación de fondos de la campaña de la Fundación.

"Estoy en el equipo de transición de Joe Biden y si el presidente Biden o la vicepresidenta Harris me piden que trabaje en enfermedades infecciosas, lo haré", dijo la actriz de 62 años en el programa televisivo Extra, del presentador Billy Bush.

Stone siempre se ha mostrado crítica ante la presidencia de Trump -rescata el diario español El País- pero, expuso la actriz, "incluso cuando no nos agrada el presidente en absoluto, tenemos que respetar su cargo", aunque se trate de un acto de equilibrio difícil puesto que durante los últimos cuatro años "los derechos de muchos de nuestros conciudadanos se han visto comprometidos", agregó.

Hasta el momento, detalló la actriz, no se le ha ofrecido un cargo público "en el que no sienta las manos atadas y que me permita hacer lo que quiero".

"Ahora que estoy en el tercer acto de mi vida, creo que quiero ser más útil, más productiva", dijo.

La actriz de Hollywood ha ganado un premio por su apoyo a la investigación contra el sida, lo recibió este jueves junto a Anthony Fauci, inmunólogo que se encuentra al frente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID).

"He trabajado con el doctor Fauci durante mucho tiempo y estamos trabajando en otras cosas además de la covid", agregó Sharon Stone.

(djh)